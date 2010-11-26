۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

گزارش تمرین امروز آبی پوشان/

غیبت مجیدی و توصیه مظلومی به بازیکنان استقلال

کاپیتان تیم فوتبال استقلال که به مالزی سفر کرده بود در بازگشت به تهران هم در تمرینات این تیم شرکت نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال برای دیدار با ملوان عصر امروز جمعه در زمین صنایع دفاع برگزار شد که فرهاد مجیدی کاپیتان این تیم به دلیل خستگی ناشی از سفر به مالزی غیبت داشت.

ضمن اینکه مجتبی جباری، محسن یوسفی و فرزاد آشوبی که در دیدار برابر ملوان غایب خواهند بود در تمرین امروز به طور انفرادی کار کردند. ناصر حجازی هم در تمرین حضور داشت و برای دقایقی با پرویز مظلومی صحبت کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در شروع این تمرین دقایق برای بازیکنانش از اهمیت دیدار برابر ملوان صحبت کرد و از آنها خواست این بازی را با جدیت برگزار کنند و سه امتیاز را از آن خود کنند.

تیم فوتبال استقلال صبح شنبه آخرین جلسه تمرین خود را در تهران برگزار خواهد کرد و ساعت 11 راهی انزلی می شود. دیدار تیم های فوتبال استقلال و ملوان روز یکشنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار خواهد شد.

