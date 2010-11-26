تبدیل ایران به هاب گازی منطقه/ اتصال شبکه گاز ایران به 6 کشور همسایه

جواد اوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی ایران برای ترانزیت و سوآپ گاز کشورهای همسایه همچون ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، گفت: در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین شبکه انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز را برای انتقال گاز طبیعی را در اختیار دارد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ادامه مذاکرات گازی ایران با برخی از کشورهای اروپایی، تصریح کرد: همچنین اخیرا مجوز ترانزیت گاز طبیعی از کشورهای عراق و ترکیه گرفته شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه ترانزیت و انتقال گاز طبیعی از مسیر ایران برای تمامی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این حامل انرژی دارای توجیه اقتصادی است، بیان کرد: به طوری که واردات گاز طبیعی از ایران هزینه های انتقال و ترانزیت گاز طبیعی را به شدت کاهش می دهد.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اشاره به آمادگی ایران برای تامین بلند مدت امنیت عرضه انرژی به تمامی کشورهای مصرف کننده گاز، تبیین کرد: موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیکی ایران برای صادرات، ترانزیت و سوآپ انرژی به کشورهای شرق آسیا و اروپا در آینده منجر به تبدیل این کشور به هاب گازی منطقه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه گازی ایران از هر نقطه ای قابلیت صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه را دارد، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط برای اتصال شبکه گاز ایران به کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس وجود دارد.

بهره برداری از خط لوله دوم گاز ایران- ترکمنستان

به گزارش مهر، اوجی در ادامه از افتتاح رسمی خط لوله انتقال گاز دوم سراسری شمال و شمال شرق و خط دوم انتقال گاز ترکمنستان- ایران با حضور رؤسای جمهور دو کشور خبر داد و اعلام کرد: فاز دوم این خط لوله گاز از میامی تا سنگ بست به طول 380 کیلومتر و قطر 48 اینچ از ظرفیت انتقال روزانه 58 میلیون متر مکعب گاز برخوردار است.



این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اعلام اینکه فاز دوم خط انتقال گاز دوم وارداتی ترکمنستان از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد تا سنگ بست 120 کیلومتر طول و 48 اینچ قطر دارد، گفت: با بهره برداری از این خط لوله ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران حدود 45 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

وی کل مسیر خط انتقال گاز شمال و شمال شرق کشور به طول یکهزار و 59 کیلومتر شامل را شامل دو پروژه بزرگ گازی اعلام کرد و افزود: یکی لز این دو پروژه خط انتقال گاز که در حدفاصل پارچین- میامی- سنگ بست قرار گرفته و دیگری پروژه خط انتقال گاز قطعه دوم ترکمنستان-ایران از مرز سرخس تا سنگ بست است.

اوجی، یادآور شد: اجرای این طرح علاوه بر اینکه ظرفیت صادرات ایران از مناطق شمال غربی به کشورهای اروپایی را افزایش می دهد کمبودها و نیاز آتی گاز در منطقه شمال شرق کشور به ویژه در 6 استان سمنان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی، خراسان جنوبی را تا چشم انداز تامین خواهد کرد.

معاون وزیر نفت با اشاره به تکمیل زنجیره گازرسانی در استانهای شمال و شمال شرق ایران، تاکید کرد: با راه اندازی این طرح گاز تولیدی پارس جنوبی از مسیر خط لوله هشتم سراسری به خط لوله پنجم تهران و سپس خط لوله پارچین- سنگ بست- پالایشگاه هاشمی نژاد وجود دارد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در پایان خاطر نشان کرد: برای راه اندازی خطوط لوله شمال و شمال شرق در مجموع یک میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.