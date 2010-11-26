به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم رونمایی از کتاب مصور مربوط به زندگینامه مرحوم آیت الله محمد تقی بهجت(ره) روز پنجشنبه همزمان با عید سعید غدیر با حضور جمعی از هنرمندان، روحانیون و جمعی از شاگردان آن مرجع تقلید در مسجد فاطمیه قم بر‌گزار شد.



پس از فراخوان مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله بهجت(ره) در این خصوص، حدود 17 هزار عکس به صورت رنگی، سیاه و سفید، آنالوگ و دیجیتال از عکاسان و خبرگزاری‌های مختلف مربوط به دیدارهای عمومی و خصوصی آن مرحوم به این مرکز ارسال شد.



از میان این تصاویر که مربوط به سالیان متمادی زندگی این مرجع تقلید جهان تشیع است حدود 500 عکس توسط کارشناسان انتخاب شد و سپس در مرحله نهایی 402 عکس از 24 عکاس با نظر دفتر آیت الله بهجت جهت چاپ آماده شد.



این کتب ارزشمند توسط انتشارات شفق در 376 صفحه در قطع رحلی با نام “دردانه“ و تحت عنوان “از طلوع تا عروج“ با کاغذ گلاسه و جلد گالینگور به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.



علاقمندان می‌توانند جهت تهیه این کتاب به پایگاه اینترنتی www.bahjat.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 2904333-0251 تماس گیرند.

