بی توجهی سوال برانگیز اعراب به مسئله فلسطین/ هدف مذاکرات مضحک سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه در مطلبی با عنوان " تنها یک سوال باقی می ماند" از بی توجهی اعراب به موضوع فلسطین به شدت انتقاد می کند.

دراین مقاله که به قلم "عزالدین درویش" به رشته تحریر درآمده می خوانیم با وجود اینکه کشورهای عربی هر روز در معرض تجاوزات و سیاست های قلدرمآبانه اسرائیلی و آمریکایی قرار می گیرند اما همچنان به گونه ای با این مسئله برخورد می کنند که گویی قضا و قدری است که هیچ پاسخی نباید داد و حتی بعضی وقت ها چشم خود را در قبال این مسائل می بندند و در برخی اوقات دیگر در روند این جریان ها نیز قرار می گیرند.

تشرین ادامه می دهد: شاهد مثال این مدعای ما همین مذاکرات مضحک مستقیمی است که بین تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت نژادپرست و تندروی نتانیاهو برگزار می شود که درحقیقت امر این مذاکرات بین نتانیاهو واوباما برگزار می شود و اعراب هم منتظر نتیجه می مانند و بلکه برخی از آنان در این مسئله به تشکیلات خودگردان فلسطین تکیه می کنند تا مورد خوشامد آمریکا قرار بگیرند.

اما نکته مهم اینجاست که مذاکراتی که بین آمریکا و اسرائیل برگزار می شود در حقیقت مذاکره نیست بلکه انجام هماهنگی هایی بین دو طرف برای اعمال فشار بیشتر و وضع شروط و آماده نمودن فضا برای اجرای دسیسه های اسرائیل است.

این روزنامه سوری همچنین می نویسد: کمیته عربی برای پیگری روند صلح نیز در حقیقت به مروج مذاکراتی تبدیل شده که دست کم با روح روند صلح عربی تناقض دارد.

تشرین درپایان تاکید می کند؛ با وجود اینکه روند این مذکرات بر هیچ کس پوشیده نیست و امور برای همه کاملا واضح است و به این درک رسیده اند که دولت اوباما هرگز بدون اجازه و چراغ سبز نتانیاهو برای اعراب گامی بر نمی دارد تنها این سوال باقی می ماند که چرا این همه لامبالاتی و سستی از جانب اعراب دیده می شود؟