به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استانبول، در پایان نشست چهاردهمین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (اوآنا) که پنجشنبه شب در استانبول با حضور بیش از 25 مدیرعامل خبرگزاریهای جهان و 60 چهره سرشناس از دیگر اتحادیه های خبری دنیا همچون سازمان خبرگزاریهای کشورهای مدیترانه ای (آمان) و فدراسیون خبرگزاری‌های کشورهای عربی (فانا) برگزار شد، پیشنهاد خبرگزاری مهر به تایید کلیه شرکت کنندگان در اجلاس قرارگرفت.

سال گذشته در پایان نشست فنی- اجرایی اوآنا که در تهران به میزبانی خبرگزاری‌ مهر برگزار شد، پیشنهاد پرچم و طرح پیشنهادی برگرفته از لوگوی اوآنا به رئیس سازمان "مخلص یوسف" ارائه شد.

این پرچم در چهاردهمین مجمع عمومی اوآنا در استانبول رونمایی شد و قرار است امروز جمعه طی مراسمی توسط مخلص یوسف به رئیس جدید اوآنا تحویل داده شود.

در نشست سال بعد کمیته اجرایی سازمان که قرار است در مغولستان به میزبانی خبرگزاری مونتسامه برگزار شود طرحهای پیشنهادی مورد بررسی و طرح پرچم نهایی می شود.