  1. سیاست
  2. سایر
۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

جهانگیرزاده در گفتگو با مهر :

گامبیا تحت فشار لابی دشمنان ایران است

گامبیا تحت فشار لابی دشمنان ایران است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گامبیا در قطع مناسبات با جمهوری اسلامی ایران را غیر مستقلانه و تحت تاثیر لابی هایی دانست که مایل هستند زمینه انزوای ایران را فراهم کنند.

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تصمیم گامبیا در قطع مناسبات با ایران اظهار داشت: مبنای روابط خارجی ما بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است و در حال حاضر کشورهای به ظاهر قدرتمند و پر نفوذ در دنیا علی رغم پیگیری ها برای ایجاد رابطه با جمهوری اسلامی ایران هنوز موفق به برقراری این ارتباط نشده اند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اگرچه توسعه مناسبات با کشورها از جمله کشورهای آفریقایی در دستور کار سیاست خارجی ما قرار دارد، اما در جایی که این روابط اصول سیاست خارجی ما را خدشه دار کند باید جانب عزتمندی کشور را گرفت.

وی تصریح کرد: گمان ما این است که طرف مقابل بیشتر از ما در این رابطه منتفع می شود و اگر امروز گامبیا تصمیم به قطع مناسبات گرفته مطمئنا این تصمیم گیری مستقلانه نیست و تحت تاثیر لابی هایی است که مایل هستند زمینه انزوا را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند.

جهانگیرزاده در پایان گفت: البته غرب در ادامه تلاش برای همراه سازی دیگر کشورها در تحقق اهدافش به زودی به این نتیجه خواهد رسید که این مسیر جواب نخواهد داد.

کد مطلب 1198420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها