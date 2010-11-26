گامبیا تحت فشار لابی دشمنان ایران است

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تصمیم گامبیا در قطع مناسبات با ایران اظهار داشت: مبنای روابط خارجی ما بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است و در حال حاضر کشورهای به ظاهر قدرتمند و پر نفوذ در دنیا علی رغم پیگیری ها برای ایجاد رابطه با جمهوری اسلامی ایران هنوز موفق به برقراری این ارتباط نشده اند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اگرچه توسعه مناسبات با کشورها از جمله کشورهای آفریقایی در دستور کار سیاست خارجی ما قرار دارد، اما در جایی که این روابط اصول سیاست خارجی ما را خدشه دار کند باید جانب عزتمندی کشور را گرفت.

وی تصریح کرد: گمان ما این است که طرف مقابل بیشتر از ما در این رابطه منتفع می شود و اگر امروز گامبیا تصمیم به قطع مناسبات گرفته مطمئنا این تصمیم گیری مستقلانه نیست و تحت تاثیر لابی هایی است که مایل هستند زمینه انزوا را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند.

جهانگیرزاده در پایان گفت: البته غرب در ادامه تلاش برای همراه سازی دیگر کشورها در تحقق اهدافش به زودی به این نتیجه خواهد رسید که این مسیر جواب نخواهد داد.