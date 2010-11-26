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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

با حضور حجاج مدینه بعد/

سومین دعای کمیل در مدینه برگزار شد

مراسم سومین دعای کمیل پنجشنبه چهارم آذرماه با حضور آیت الله استادی جانشین نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در بین الحرمین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره مراسم سومین دعای کمیل و دعای ندبه زائران ایرانی پنجشنبه چهارم آذرماه در مدینه منوره و مکه مکرمه برگزار شد.

22 هزار زئر ایرانی در مدینه منوره اقامت دارند.

کد مطلب 1198422

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