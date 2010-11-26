سومین دعای کمیل در مدینه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره مراسم سومین دعای کمیل و دعای ندبه زائران ایرانی پنجشنبه چهارم آذرماه در مدینه منوره و مکه مکرمه برگزار شد.



22 هزار زئر ایرانی در مدینه منوره اقامت دارند.