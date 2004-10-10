مراسم قرعه كشي مسابقات فوتسال جام رمضان استان تهران برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مراسم ازساعت 16 روزچهارشنبه 22 مهرماه جاري درمحل هيات فوتبال استان تهران واقع در مجموعه شهيد شيرودي انجام مي شود وحضورسرپرستان ونمايندگان تيمهاي شركت كننده جهت اطلاع ازمقررات وقوانين اين مسابقات الزامي است.

شايان ذكراست: دراين دوره ازمسابقات 24 تيم پرسپوليس، استقلال، پاس، پيكان، سايپا، راه آهن، شهيد منصوري، معاونت عمراني استانداري، سيماي باقرشهر، منتخب ارتش، كارگران، دانشگاه آزاد اسلامي، انجمن آموزش وپرورش وحوزه هاي پنجگانه تهران ( دوتيم) حضورخواهند داشت.