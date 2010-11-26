جاروی پرنده و عصای جادویی؛ جادوهایی که "هری پاتر" وارد زندگی انسانها کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در واقع افراد عادی در جهان واقعی نیز چندان از هری پاتر داستانهای رولینگ عقب نیافتاده اند، ردای نامرئی کننده، میدانهای انرژی محافظت کننده و درگاه های پنهان از جمله ابزارهایی هستند که در جهان واقعی وجود دارند.

راجر هیگفیلد، سردبیر مجله نیوساینتیست و نویسنده کتاب " دانش هری پاتر: جادو واقعا چیست؟" از میان تمامی جادوهایی که در سری کتابهای هری پاتر تشریح شده اند، امیدوار است روزی "معجون پولی جویس" که یک فرد را به فردی دیگر تبدیل می کند، به صورت عملی به واقعیت تبدیل شود زیرا به گفته وی در این صورت همه می توانند روزی به یک خواننده معروف تبدیل شوند و یا طعم رئیس جمهور بودن را بچشند.

در ادامه برخی از تکنولوژی های جهان واقعی که در حال نزدیک تر شدن به توانایی های شخصیتهای تخیلی داستانهای رولینگ هستند، معرفی خواهند شد:

عصای جادو

در هیچ یک از داستانهای کودکان جادوگری بدون عصای جادویی وجود ندارد شاید در جهان واقعی عصاهای جادویی برای فراری دادن موجودات شبح مانند چندان کاربردی نداشته باشند، اما تولید کننده های اسباب بازی و بازی های کودکان از آن به خوبی استفاده می کنند. مثلا در اکتبر سال 2001 "ژن کورینک" عصای جادویی را تولید کرد که انرژی آن از باطری تامین می شد و با کمک گرفتن از فناوری فروسرخ و شناسایی آوا، این عصا نسبت به حرکات مچ دست کودک واکنش نشان می داد. با این حال رشد سریع فناوری های تعاملی و پیچیده تر شدن آنها چنین اسباب بازی هایی را ساده و پیش پا افتاده جلوه می دهد. برای مثال "ویی موشن پلاس" نینتندو و "کینکت" مایکروسافت جادوی تکنولوژی را در جهان واقعی به خوبی به نمایش گذاشته اند.

جاروی پرنده

جاروهای پرنده یکی از اساسی ترین ابزارهای جادوگر بودن در داستانهای تخیلی است که می توان مفهوم آن را در جهان واقعی به پروازهای شخصی تغییر داد. شاید هنوز جاروی پرنده ای ابداع نشده باشد اما فروش نمونه پیچیده تر و قدرتمندتر آن در قالب جتهای پوشیدنی با قیمت 80 هزار دلار در جهان واقعی آغاز شده است. شرکت هوایی مارتین در نیوزیلند که سازنده این جتها است می گوید ابداع این شرکت می تواند با سرعت 96 کیلومتر بر ساعت، تا مسافت 48 کیلومتر و تا ارتفاع دو هزار و 337 متری پرواز کند.

قبای نامرئی کننده

در سری داستانهای هری پاتر وی از این قبای نامرئی کننده برای پرسه زدن پنهانی در گوشه و کنار مدرسه استفاده می کند و در حالی که به نظر می رسد این ابزار تخیلی به جز در جهان تخیلی جادوگری نمی تواند وجود خارجی داشته باشد، قبای نامرئی کننده به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد. متاماده ها ابزارهایی هستند که انسانهای عادی را به داشتن چنین قبایی نزدیکتر می کنند. این مواد ساخته دست بشر قوانین فیزیک را به بازی گرفته و نور و صوت را به شکلی غیر عادی از مسیر اصلی خود منحرف می کنند. دانشمندان تا کنون توانسته اند با استفاده از این مواد اجسام زیادی را در مقیاس نانو نامرئی کنند. به تازگی نیز دانشمندان دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند موفق به ساختن متافلکس شده اند، متا مواد قابل انعطافی که می تواند خواص نور مرئی را تغییر داده و اجسام را نامرئی کند.

درگاه پنهان

هری و دوستانش برای سوار شدن به قطاری که آنها را به مدرسه می برد باید از درگاهی جادویی در سکوی 3/4 9 ایستگاه گینگز کراس عبور می کردند. درگاهی که دانشمندان چینی در تلاشند آن را به واقعیت تبدیل کنند. دروازه الکترومغناطیسی قابل تنظیم طرحی از دروازه ای پنهانی از جنس مواد پیشرفته و پیچیده است که توسط دانشمندان دانشگاه فودان در شانگهای و هنگ کنگ در دست ساخت است. متاموادی که در ساخت قبای نامرئی کننده مورد استفاده قرار می گیرند می توانند امواج الکترومغناطیسی را مسدود کنند اما به دیگراجسام اجازه دهند تا عبور کنند. ایده چینی ها دسته ای از رشته های فریت در یک کریستال مغناطیسی نوری است که می توانند دروازه ای پنهان را به وجود آورند و با تغییر دادن میدان مغناطیسی می توان آن را باز و بسته کرد.

روزنامه ای با تصاویر متحرک

در جهان جادوگران رولینگ مطالب روزنامه سیاه و سفید "دیلی پرافت" به همراه عکسهایی چاپ می شوند که می توانند حرکت اجسام را برای چند ثانیه نمایش دهند. ابزارهای عمومی مانند تلفنهای هوشمند در جهان واقعی می توانند به مدتی نامحدود تصاویر متحرک نمایش دهند، اما نمی توان آنها را مانند روزنامه تا زد و یا لوله کرد. سالها پیش پروژه FlexiDis با حمایت مالی اتحادیه اروپا تلاش خود را برای تولید نمایشگرهای قابل انعطاف با وضوح بالای تصویری آغاز کرد که نتیجه آن ارائه شیوه ای به نام EPLaR بود، شیوه ای که با کمک آن ریز قطعات الکترونیک بر روی رشته های پلاستیکی منعطف قرار می گیرند و از این صفحه های پلاستیکی می توان در ساخت نمایشگرهای قابل انعطاف استفاده کرد از آن پس تولید کننده های الکترونیک رقابت بر سر تولید ابزار الکترونیک باریک را آغاز کردند، LG از جمله شرکتهایی است که به تازگی روزنامه الکترونیکی قابل انعطاف و سیاه و سفیدی را با استفاده از ورقهای نازک فلزی تولید کرده است.

ماشین پرنده

این ایده در دومین سری از داستانهای هری پاتر دیده می شود، زمانی که هری و دوستانش نمی توانند خود را به قطار مدرسه برسانند. ایده ای که شرکت Terrafugia در سال گذشته نمونه ای سبک، ورزشی و قانونی آن را ارائه کرد. ایده اصلی به وجود آوردن گزینه ای ایمن برای خلبان است تا در صورت بد بودن هوا بتواند بر روی زمین فرود آمده و بقیه مسیر را در جاده براند. شرکت بین المللی مولر نیز در حال ساخت هواپیمای عمود پروازی به نام Skycar است که از سوخت زیستی تغذیه کرده و به خودرو نیز تبدیل می شود.

پنزایو

پروفسور دامبلدور، دوست و مربی هری پاتر حوضچه سنگی به نام "پنزایو" داشت که به افراد مختلف امکان می داد خاطرات خود را به شکل واقعیت مجازی بازبینی کنند. دو سال پیش نیز شرکت IBM در جهان واقعی کد نرم افزاری به همین نام ارائه کرد که می توانست به افرادی که به دلیل سرریز شدن اطلاعاتی از به یاد آوردن نام افراد یا اشیا، گفتگوها و جزئیاتی که به مرور زمان به فراموشی سپرده می شوند عاجر بودند، کمک کند. "سازماندهنده شخصی خاطرات" اطلاعات به ثبت رسیده بر روی گوشی های تلفن همراه را جمع آوری کرده، آنها را نامگذاری کرده و بر روی سیستم رایانه ای مجهز به فناوری شناسایی نوری بارگذاری می کند. به این شکل افراد می توانند با تایپ کردن یک نام تمامی اطلاعاتی را که درباره آن به ثبت رسانده است را مشاهده کند و یا رویدادهایی که در ملاقات پیشین با فرد روی داده است را به یاد آورند.