معرفی قرص جدید ضد ایدز/ آغاز دور جدید مبارزه علیه بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دانشمندان افرادی از طبقه اجتماع که در برابر این بیماری به شدت آسیب پذیر هستند با استفاده روزانه از این قرصها توانستند احتمال ابتلا به ایدز را تقریبا 44 درصد کاهش دهند.

سازمانها و محققانی که در زمینه کنترل بیماری ایدز فعالیت دارند این دارو را دورانی جدید از پیشگیری از مبارزه علیه بیماری ایدز می دانند، زیرا پس از شکست در یکی از بزرگترین دوره های آزمایشی دارویی درمان ایدز، نتایج مثبت جدیدی که از این دارو، واکسن ایدز و ژل ضد باکتری به دست آمده بسیار امیدوار کننده به شمار می روند.

برای آزمایش بر روی این دارو و بررسی آثار آن بیش از دو هزار و 500 نفر از جامعه ای که بیشترین آسیب پذیری را در برابر بیماری ایدز داشت انتخاب شده و نیمی از آنها قرصهای "ترووادا" را به صورت روزانه دریافت کردند. نتایج نشان داد میزان ابتلا به این بیماری در میان این افراد به واسطه استفاده از قرص جدید 43.8 درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، با این حال گروهی از محققان بر این باورند تا آماده شدن این قرصها برای استفاده عموم باید از سه مرحله سخت عبور کرد: پایین آوردن هزینه دارو، غلبه بر خطر به وجود آمدن ویروس HIV مقاوم در برابر دارو و ایجاد التزام استفاده روزانه از دارو.