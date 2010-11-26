گزارش علمی تصویری ؛ برترین عکسهای زیر آبی سال 2010/ تصویری از لحظه تولد یک اسب آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت جهانی در هفت بخش مختلف برگزار شده و جایزه برنده نهایی آن 35 هزار دلار برای شگفت انگیزترین عکس زیر آبی از میان تمامی تصاویری خواهد بود که از سرتاسر جهان در رقابت شرکت کرده اند.

آثار برتر در چهارمین دور از این رقابت عکاسی به تصاویری از انواع گونه های زیستی دریایی اختصاص دارند که به دلایل مختلف از جمله شکار بیش از اندازه و یا آلودگی های زیست محیطی در خطر انقراض قرار دارند. در ادامه 6 اثر برگزیده این رقابت بین المللی را مشاهده می کنید:

رتبه اول "شیرجه عمیق"

غواصی در حال جستجو در میان شیارهای قاره ای در سیلفار ایسلند

در بخش غواصی به عنوان عکس برتر انتخاب شد

رتبه دوم "نگهبانی از بچه ها"

یک میگوی "مانتیس" پس از تخم گذاری از فرزندان خود محافظت می کند

تصویری که در بخش دوربینهای کامپکت رتبه اول را به دست آورد

رتبه سوم "شیرماهی تنها"

شیرماهی به تنهایی در میان مدرسه "گِلَس فیشها" شنا می کند

افزایش جمعیت این گونه از ماهی سمی در مناطق مختلف نگرانی هایی را به وجود آورده است

فرزند اول اسب آبی

لحظه تولد یک اسب آبی از شکم پدرش

اسب های آبی نر در حدود دو هزار اسب آبی کوچک را به مدت 10 تا 25 روز با خود حمل می کنند

و سپس فرزندان متولد می شوند

"اندوه در اعماق"

لاکپشت دریایی در میان توری در دریای کورتز به دام افتاده است

در حال حاضر 6 گونه از 7 گونه لاکپشتهای دریایی در اتحادیه بین المللی محافظت از گونه های

در حال انقراض به عنوان گونه های آسیب پذیر، در حال انقراض، و یا بحرانی اعلام شده اند

مارماهی چشم آبی

پرتره ای از یک مارماهی چشم آبی در آبهای اندونزی

این جاندار تا 1.5 متر رشد می کند