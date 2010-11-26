احداث باند دوم محور حادثه خیز کرمان - بم با کندی پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، چهار کیلومتر از باند دوم محور حادثه خیز بم به کرمان که به گفته کارشناسان پلیس راه کرمان و رانندگان بین راهی خطرناکترین محور مواصلاتی کرمان است گشایش یافت.

احداث باند دوم این جاده پس از زمین لرزه بم و خساراتی که به این محور وارد شد مورد توجه مسئولان قرار گرفت اما از آن زمان تاکنون تکمیل این محور با کندی مواجه شده است.

رئیس راه و ترابری بم عصر چهارشنبه در حاشیه بهره برداری از قسمتی از این محور با اشاره به حادثه خیز بودن محور کرمان - بم گفت: در این مرحله چهار کیلومتر جاده کرمان به بم مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمد زابلی در این خصوص افزود: این محور با بودجه ای دو میلیارد تومانی از شش ماه قبل آماده افتتاح بود اما به دلیل کمبود اعتبار برای تکمیل و همچنین آسفالت نشدن نقطه اتصال به بهره برداری نرسید.

وی ادامه داد: 8.5 کیلومتر دیگر نیز در حال آماده سازی است و در صورت تامین اعتبار طی دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

زابلی تصریح کرد: برای تکمیل این طرح در حوزه بم به طول 60 کیلومتر نیاز به 35 میلیارد تومان بودجه است.

محور کرمان به بم مهمترین راه ارتباطی شرق کشور به استانهای مرکزی است که به دلیل ترفیک بالا و زمین لرزه بم خسارت جدی دیده و شاهد بروز سوانح بسیاری بوده است.

بار ترافیکی قسمت قابل توجهی از کالاهای بنادر استانهای جنوبی نیز بر این محور متمرکز شده است.