به گزارش خبرگزاری مهر‌، مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بازدید از مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی در قم با اعلام این آمادگی گفت: ظرفیت‌ها و اطلاعات مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی به نحوی است که خانواده عظیم رسانه ملی مشتاق استفاده از این اطلاعات روز‌آمد، دقیق، صادقانه و قابل اعتماد است.



محمود عاطفی افزود: با استفاده از یافته‌های مرکز ملی پاسخگویی می‌توان در طراحی تولیدات ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی بر اساس نیازهای واقعی جامعه برنامه‌ریزی کرد.



وی در خصوص توان پاسخگویی کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی گفت: در مواردی که با این مرکز به عنوان پرسشگر ارتباط برقرار کرده‌ایم سطح علمی، نحوه برخورد و تسلط بر مشکلات و شبهات جامعه، قابل توجه و بسیار امیدوار کننده است.



مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ادامه یکی از مهمترین دستاوردهای این مرکز را تسهیل دسترسی جامعه به مفاهیم دینی در قالب نیازهای روز دانست‌.



در ابتدای این بازدید رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی به تشریح فعالیتهای مرکز در چهار بخش پاسخگویی مکتوب، تلفنی، سایبر و رسانه‌ای پرداخت.



حجت الاسلام علی مخدوم با بیان وظایف و مأموریت تعریف شده مرکز از سوی دفتر تبلیغات اسلامی آمادگی مرکز را برای همکاری با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ذیل تفاهمنامه امضا شده روسای دفتر تبلیغات و سازمان صدا و سیما اعلام کرد‌.



در این دیدار حجت الاسلام لطفی نیاسر، رئیس شبکه رادیویی معارف و بهرام محمدی‌نیا مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم نیز حضور داشتند که آمادگی کامل خود را برای همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی به خصوص در فعالیتهای مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی ابراز کردند.