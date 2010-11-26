دو پروژه صنعتی در بندرعباس بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اباذری، مدیرکل صنایع و معادن هرمزگان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این طرحها با بیان اینکه هرمزگان به عنوان کارخانه سازندگی در حال توسعه و پیشرفت شتابان قرار دارد، بیان داشت: ایجاد صنایع در حاشیه خلیج فارس به خصوص شهر بندرعباس بالاترین توجیه را دارد.

اباذری خاطرنشان کرد: هرمزگان سال 88 از رشد 262 درصدی در تعداد پروانه های بهره برداری معدنی در مقایسه با سال 87 برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: انجام مطالعات زمین شناسی و پی جویی های معدنی، تشکیل بانک اطلاعات معدنی، تهیه نقشه های زمین شناسی نقاط امید بخش معدنی، فعال سازی معادن راکد و غیر فعال و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز در استان هرمزگان از اولویتهای مهم توسعه بخش معادن در هرمزگان است.

کارخانه تولید و بسته بندی روغن نباتی و کارخانه تولید و بسته بندی فرآورده های لبنی با حضور وزیر صنایع و معادن در هرمزگان به بهره برداری رسید.

صنایع روغن نباتی حیات هرمزگان با ظرفیت تولید 150 تن در سه شیفت کاری و 75 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستقیم برای 125 نفر از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه ای در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس احداث شده است.

صنایع روغن نباتی حیات هرمزگان کار تصفیه، تولید و بسته بندی انواع روغن نباتی خوراکی مایع انجام می شود.

همچنین واحد مزرعه سبز هرمزگان تولید کننده شیر، ماست، کشک، پنیر پیتزا و خامه پاستوریزه، دوغ بدون گاز و بسته بندی آب آشامیدنی و نوشابه با ظرفیت تولید 90 تن در سه شیفت کاری به عنوان دیگر پروژه افتتاح شده است.

برای احداث این واحد تولیدی که 50 نفر به طور مستقیم در آن شاغل شده اند 30 میلیارد ریال به وسیله بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

با بهره برداری از این واحد تولیدی مواد لبنی در شهرک صنعتی شماره دو بندرعباس تعداد واحدهای تولید مواد لبنی استان هرمزگان به پنج واحد افزایش یافته است.