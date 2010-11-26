محمدرضا مخبردزفولی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره وضعیت اساسنامه دانشگاه آزاد گفت: در خصوص دانشگاه آزاد در هفته آینده صحبت خواهم کرد.

تغییر وضعیت سرپرستان دانشگاهها

وی در خصوص تغییر وضعیت سرپرستان دانشگاهها نیز به مهر گفت: این موضوع از اختیارات وزیر علوم است که در صورت تغییر روسای دانشگاهها، آنها را مدتی در سمت سرپرستی باقی بگذارد و پس از مدتی سرپرست ها از سوی وزیر برای اخذ رای اعتماد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شوند تا حکم سرپرستی آنها به ریاست تغییر کند.

مخبر با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از سرپرستان دانشگاهها به شورا معرفی شده اند خاطرنشان کرد: به زودی بررسی برای اخذ رای اعتماد ریاست این افراد در دستور کار شورا قرار می گیرد.

سرنوشت نقشه جامع علمی کشور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسه شب گذشته شورا یادآور شد: در این جلسه 4 راهبرد اساسی و بیش از 60 اقدام ملی برای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید که تا پایان هفته اعلام می شود.

وی با بیان اینکه 3 تا 4 راهبرد نقشه جامع علمی کشور باقی مانده است، ادامه داد: کلیدی ترین بخش نقشه، اقدامات ملی است که در دستور کار قرار دارد و در حال نهایی شدن است.

مخبر با تاکید بر اینکه تنها فصل "نگاشت ملی" یا " تقسیم کار ملی" از نقشه جامع باقی مانده است، اظهار داشت: راهبردهای نقشه جامع این هفته به پایان می رسد و یک فصل از آن که شامل " تقسیم کار ملی" می شود باقی می ماند که تصور بر است در طی دو جلسه کاری به پایان می رسد.