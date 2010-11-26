جاسم ویشگاهی فینالیست شد/ کاروان ورزش ایران در انتظار طلای بیستم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، جاسم ویشگاهی که در وزن 84- کیلوگرم کاراته با برتری مقابل "موتسم بلاخیر" از اردن و "محموت" از مالزی به نیمه نهایی راه یافته بود امروز جمعه در این مرحله کاراته کای کره جنوبی را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت. وی برای کسب مدال طلا باید با نماینده ژاپن پیکار کند.

در سوریت که جاسم ویشگاهی بتواند در دیدار فینال از سد حریف ژاپنی عبور کند، بیستمین مدال طلای کاروان ورزش ایران را به ارمغان خواهد آورد. کاروان کشورمان در حال حاضر با 19 مدال طلا در رده چهارم جدول رده بندی توزیع مدال ها قرار دارد.