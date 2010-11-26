  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

جاسم ویشگاهی فینالیست شد/ کاروان ورزش ایران در انتظار طلای بیستم

جاسم ویشگاهی فینالیست شد/ کاروان ورزش ایران در انتظار طلای بیستم

جاسم ویشگاهی با برتری مقابل کاراته کای کره ای به دیدار نهایی رقابتهای کاراته شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، جاسم ویشگاهی که در وزن 84- کیلوگرم کاراته با برتری مقابل "موتسم بلاخیر"  از اردن  و "محموت" از مالزی  به نیمه نهایی راه یافته بود امروز جمعه در این مرحله کاراته کای کره جنوبی را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت. وی برای کسب مدال طلا باید با نماینده ژاپن پیکار کند.

در سوریت که جاسم ویشگاهی بتواند در دیدار فینال از سد حریف ژاپنی عبور کند، بیستمین مدال طلای کاروان ورزش ایران را به ارمغان خواهد آورد. کاروان کشورمان در حال حاضر با 19 مدال طلا در رده چهارم جدول رده بندی توزیع مدال ها قرار دارد.

کد مطلب 1198442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها