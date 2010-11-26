استقرار صنایع در کنار خلیج فارس توجیه اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر محرابیان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دو پروژه تولیدی در بندرعباس گفت: استقرار و ایجاد برخی صنایع در کنار خلیج فارس و شهر بندرعباس بیشترین توجیه و رقابت پذیری را دارد چراکه استقرار برخی از صنایع در حاشیه خلیج فارس با هدف کاهش هزینه، افزایش بهره وری و نگاه به صادرات یک ضرورت انکار ناپذیر است.

محرابیان با اشاره به بازبینی سند استراتژیک توسعه صنایع ملی در کشور خاطرنشان کرد: در نسخه بازبینی و اصلاح شده سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به این امر دقت کافی انجام شده است و ایجاد صنایع در سواحل خلیج فارس استقلال، دستیابی به فناوری بومی، ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از اهداف استقرار صنایع است.

محرابیان ایجاد استقلال را مبادله فناوری و محصول با کشورهای مختلف دنیا عنوان کرد و افزود: برخی استقلال را به معنای قطع مبادلات اقتصادی و صنعتی با دنیا می دانند در حالیکه صنایعی داریم که در تراز بین المللی قادر خواهیم بود در مبادلات تعیین کننده باشند.

جمعیت بومی کمک بیشتری به رونق صنایع در منطقه می کند

وزیر صنایع ابراز داشت: آمایش سرزمینی ایجاب می کند که جمعیت بومی هر منطقه ای در مقایسه با جمعیت مهاجر می توانند کمک بیشتری به رونق و رشد منطقه داشته باشند.

وی بیان داشت: استقرار صنایع در هر زمنطقه مختص نیروی جوان و کار ان منطقه است و اولویتها به این نیروها تعلق دارد چارکه ماندگاری آنها می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفت صنایع باشد.

محرابیان با اشاره به اینکه بندرعباس در نقطه شروع قرار دارد اظهارداشت: اغلب صنایع بزرگ طی دو سال اخیر راه اندازی شده و یا در طول دو سال آینده به بهره برداری می رسد و طبیعی است که بندرعباس آماده یک رونق بزرگ اقتصادی می شود.

وزیر صنایع و معادن از جمع آوری و انتقال دفاتر شرکتهای بزرگ تولیدی در تهران و انتقال آنها به استانهای محل تولید و فعالیت به عنوان طرحی مطلوب و غیر قابل برگشت نام برد که در اجرای آن ده ها شرکت بزرگ در حال انتقال از پایتخت به دیگر شهرها بویژه بندرعباس هستند.