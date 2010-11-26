10 میلیون و 360 هزار زن مجرد در سن ازدواج داریم

به گزارش خبرنگار مهر، موسی قربانی شامگاه سه شنبه در نشست "ازدواج موقت تحکیم یا تزلزل خانواده" که در کانون وکلا برگزار شد افزود: در روایات آمده که موردی را که پیامبر حلال کرده تا قیامت حلال است و چیزی را که حرام کرده تا قیمت حرام خواهد بود.

وی اظهار داشت: هیچ یک از فقها ازدواج موقت را رد نکرده اند البته برخی قیودی به آن وارد می کنند و من هم معتقدم باید ضوابطی برای آن تعیین شود که جلوی عیاشی از این طریق گرفته شود.

قربانی ادامه داد: بر اساس آمار 36.5 میلیون نفر از 74 میلیون نفر جمعیت کشور زن هستند که از این تعداد 10 میلیون و 360 هزار نفر در سنین ازدواج بوده ولی ازدواج نکرده اند. همچنین یک میلیون و 891 هزار زن به دلیل فوت همسر و یا طلاق تنها هستند.

وی با بیان اینکه برخی عنوان می کنند قانون ازدواج موقت تنها برای عده ای کم از افراد جامعه تصویب می شود و در برگیری این قانون بسیار محدود است گفت: ما در طول سالها حتی برای چهار نفر هم قانونگذاری کرده ایم ولی در این مورد جمعیت بسیاری مطرح است.

وی با بیان اینکه 9.5 درصد خانوارهای کشور زن سرپرست هستند افزود: این در حالی است که 252 هزار زن مطلقه در کشور وجود دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به دلیل مسائل عرفی بسیاری از خانواده ها ازدواج مجدد زن بیوه و یا مطلقه را بد می دانند که تعداد این خانواده ها نیز در جامعه بسیار است از طرفی در مورد مردان نیز همین طور بوده و ممکن است مردی نخواهد زن دیگری بگیرد و در عین حال نیز نمی خواهد گناه کند.

وی در مورد اینکه عده ای از مردم به دلایل نامحرم بودن پزشک خود از لحاظ شرعی مشکل مراجعه به پزشک دارند افزود: بسیاری از افراد همین گونه اند به طور نمونه از آقای پزشکیان که خود پیش از این وزیر بهداشت بودند شنیدم که گفت مادرم مرد و حاضر نشد پیش پزشک مرد برود.

قربانی افزود: خود بنده چندی پیش همسرم به ناراحتی ناحیه پا دچار شد و از طرفی پزشک معالج وی مرد بود و ما به لحاظ شرعی نمی خواستیم که وی پیش پزشک مرد نامحرم عمل شود به همین دلیل صیغه عقد موقتی بین دکتر و نوه چند ماهه ام خوانده شد تا دکتر به همسرم محرم شود.

وی با بیان اینکه قشری در جامعه داریم که نمی شود آنها را رها کرد گفت: اگر بپذیریم ازدواج موقت حکمی است که از ناحیه خدا آمده و منشا آن وحی است و بر اساس مصالح ما وضع شدهمشکل حل می شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اوایل انقلاب و در سال 61 شورای نگهبان در نامه ای از امام خمینی (ره) سئوال کرد که آیا زن حق طلاق دارد یا نه که امام فرمودند زنها می توانند ضمن عقد شرط کنند و البته امام در آخر نامه پاسخ خود آوردند که اگر جرات بود امر از این آسان تر بود.

وی با تاکید بر اینکه با حذف ماده 22 جامعه را فریب می دهیم افزود: وقتی این ازدواج در فقه آمده یعنی مشروعیت دارد.

سازمان ملی جوانان اعلام کرده است کل جمعیت هرگز ازدواج نکرده کشور 23 میلیون و 500 هزار و 836 نفر است که از این تعداد 13 میلیون و 130 هزار و 970 نفر را مردان و 10 میلیون و 365 هزار و 893 نفر را زنان ازدواج نکرده تشکیل می دهند.