به گزارش خبرنگار" مهر" كون جونگ چول بعنوان داوروسط به همراه كيم كي سووكيم بو چي يون اين مسابقه را قضاوت خواهند كرد. تيم ملي فوتبال كشورمان فردا ساعت 15/14 وارد دوحه پايتخت قطرخواهد شد وپس ازاستراحت ساعت 30/19 نخستين جلسه تمريني خود را درورزشگاه الوكره برگزارمي كند.
ملي پوشان كشورمان پس فردا دردومين جلسه تمريني خود درورزشگاه ثاني بن جاسم محل برگزاري ديدارخود با قطربه تمرين خواهند پرداخت.
گفتني است: ناظراين مسابقه فوادي جارودي ازلبنان وناظر تيم داوري نيزخميس محمد يحيي سعيد ازيمن خواهد بود.
درچارچوب بازيهاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان
داوران كره اي ديدار تيمهاي ملي فوتبال ايران وقطرراقضاوت مي كنند
ديدار تيمهاي ملي فوتبال ايران وقطررا داوراني ازكره جنوبي قضاوت خواهندكرد. قراراست اين داوران روزسه شنبه وارد قطرشوند.
به گزارش خبرنگار" مهر" كون جونگ چول بعنوان داوروسط به همراه كيم كي سووكيم بو چي يون اين مسابقه را قضاوت خواهند كرد. تيم ملي فوتبال كشورمان فردا ساعت 15/14 وارد دوحه پايتخت قطرخواهد شد وپس ازاستراحت ساعت 30/19 نخستين جلسه تمريني خود را درورزشگاه الوكره برگزارمي كند.
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