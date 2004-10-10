داوران كره اي ديدار تيمهاي ملي فوتبال ايران وقطرراقضاوت مي كنند

به گزارش خبرنگار" مهر" كون جونگ چول بعنوان داوروسط به همراه كيم كي سووكيم بو چي يون اين مسابقه را قضاوت خواهند كرد. تيم ملي فوتبال كشورمان فردا ساعت 15/14 وارد دوحه پايتخت قطرخواهد شد وپس ازاستراحت ساعت 30/19 نخستين جلسه تمريني خود را درورزشگاه الوكره برگزارمي كند.

ملي پوشان كشورمان پس فردا دردومين جلسه تمريني خود درورزشگاه ثاني بن جاسم محل برگزاري ديدارخود با قطربه تمرين خواهند پرداخت.

گفتني است: ناظراين مسابقه فوادي جارودي ازلبنان وناظر تيم داوري نيزخميس محمد يحيي سعيد ازيمن خواهد بود.