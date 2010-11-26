به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیانیوز، پنپا سرینگ سخنگوی پارلمان دولت معزول شده تبت گفت: باید تا ماه مارس 2011 صبر کنیم تا دالایی لاما پارلمان را از ماهیت و محتوای خواسته خود مطلع کند و تا آن زمان همه چیز درحال گمانه زنی خواهد بود.

وی درپاسخ به این پرسش که یک رهبر معنوی چگونه بازنشسته می شود گفت: دالایی لاما نمی تواند از رهبری معنوی بازنشسته شود وی همواره رهبر معنوی ما باقی می ماند. دالایی لاما همچنین رئیس کشور و دولت تبت هم محسوب می شود و تمام امور اجرایی به وی گزارش می شود.

وی اضافه کرد: در تمام موارد به ویژه موضوعات مربوط به تبت با وی مشورت می شود . مسئله استعفای وی همانطور که در رسانه ها مطرح شده تنها در امور اجرایی خواهد بود. اگرچه باید تا ماه مارس صبر کنیم تا سخنرانی وی را در مقابل پارلمان بشنویم.

دالایی لاما روز دوم آذر ماه از دانشگاه جامع ملی اسلامی هندوستان مدرک افتخاری دریافت کرد و در سخنرانی خود اظهار داشت: قرن بیستم قرن خونریزی بود اما خونریزی هیچ دستاوری نداشت. قرن بیست و یکم باید قرن صلح باشد و شما شرایط آن را فراهم خواهید کرد. این قرن باید با آموزش و اخلاق همراه باشد تا هدف نهایی حاصل شود.

دالایی‌لاما چهاردهمین رهبر معنوی بودائیان تبت است که در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق و پس از گذشت 9 سال از اشغال تبت توسط نیروهای کمونیست چین به هندوستان متواری شد و از آن زمان در دارمسالا هندوستان مستقر است.

دالایی‌لاما یک واژه مغولی به معنای اقیانوس حکمت است. وی در سن 2 سالگی به عنوان تناسخ دالایی‌لامای سیزدهم شناخته شد.