اولین بخش روانپزشکی کودکان کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدجواد نصیری گفت: اولین بخش روانپزشکی کودکان در کشور در این بیمارستان راه اندازی شده و 4 استاد روانپزشکی در این بخش اختصاصی با 6 تخت فعال شد. ضمن اینکه در این بیمارستان فوق تخصص قلب رادیولوژی و پاتولوژی کودکان هم داریم و به تازگی یک فلوشیب تحصیل کرده از فرانسه را به خدمت گرفته ایم و هفته ای یکروز متخصصین پوست، ژنتیک و ارتوپد در این بیمارستان حضور فعال دارند.

وی با اشاره به حضور 40 عضو هیئت علمی، 155 پرستار و 98 پرسنل پشتیبانی و پیراپزشکی در این بیمارستان، افزود: در حال حاضر همه رشته های فوق تخصصی از جمله خون، انکولوژی، جراحی، نورولوژی، عفونی، گوارش و روانپزشکی در این مرکز آموزش می بینند و امکانات متنوعی را در مجموعه خود داریم.

نصیری با بیان اینکه بیشتر آزمایشات کودکان در این مرکز انجام می شود به طراحی جدید اتاق عمل از راه جذب 1/2 میلیارد تومان کمک خیرین اشاره کرد و گفت: با راه اندازی بخش های متنوع، تقریبا هیچ مریضی در نوبت نمی ماند.

وی در خصوص برنامه های آینده بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) هم گفت: در نظر داریم بخش جراحی اعصاب کودکان را فعال کنیم و ساختمان جدیدی که در حال احداث داریم به پایان برسانیم. همچنین امیدواریم با راه اندازی بخش پیوند کلیه بتوانیم این کار رابرای سنین پایین تر نیز اجرا کنیم.

به گفته نصیری، بازسازی بخش جراحی که مربوط به 35 سال پیش است و تبدیل اتاقهای 8 تخته به سه تخته از دیگر برنامه های آینده بیمارستان است.