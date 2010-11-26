سرمایه گذاری 60میلیارد تومانی در آگلومراسیون جدید ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر علی براتی تصریح کرد: ‌ فعالیت اصلی بخش اگلومراسیون تولید کلوخه سنگ آهن با شرایط فنی مناسب برای مصرف در کوره بلند است. این بخش شامل انبار مواد خام، کارگاه بونکرهای مواد آماده و کارگاه پخت است.



‌مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالیت ها در این پروژه به اتمام رسیده است اظهار داشت:‌ ‌از نیمه شهریور ماه برنامه تست سرد و راه اندازی آزمایشی آگلوماشین جدید (شماره 4 ) آغاز شده و طبق برنامه این عملیات تا رسیدن به مرحله تست گرم و تولید محصول ادامه پیدا می کند.



وی ظرفیت تولید سالانه این طرح را 2.4میلیون تن اعلام و تصریح کرد: سطح پخت کلوخه سنگ آهن در این کارخانه 240 متر مربع است و محصول تولیدی ، درکوره بلند برای تولید چدن مذاب و در نهایت فولاد خام مورد استفاده قرار می گیرد.



به گفته براتی، درباره مزیت های تولید این ماده اظهار داشت: از مزایای استفاده این ماده اینست که مصرف آگلومره نسبت به مصرف مستقیم سنگ آهن به دلیل یکنواختی آنالیز شیمیایی و احیاء پذیری بهتر، افزایش راندمان کوره بلند به میزان 25 تا 30 درصد را در پی دارد و علاوه بر آن مصرف کک را تا میزان 20 درصد کاهش می دهد .