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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

سرمایه گذاری 60میلیارد تومانی در آگلومراسیون جدید ذوب آهن

کارخانه جدید آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان بیش از 60 میلیارد تومان سرمایه جذب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر علی براتی تصریح کرد: ‌ فعالیت اصلی بخش اگلومراسیون تولید کلوخه سنگ آهن با شرایط فنی مناسب برای مصرف در کوره بلند است. این بخش شامل انبار مواد خام، کارگاه بونکرهای مواد آماده و کارگاه پخت است.

‌مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالیت ها در این پروژه به اتمام رسیده است اظهار داشت:‌ ‌از نیمه شهریور ماه برنامه تست سرد و راه اندازی آزمایشی آگلوماشین جدید (شماره 4 ) آغاز شده و طبق برنامه این عملیات تا رسیدن به مرحله تست گرم و تولید محصول ادامه پیدا می کند.

وی ظرفیت تولید سالانه این طرح را 2.4میلیون تن اعلام و تصریح کرد: سطح پخت کلوخه سنگ آهن در این کارخانه 240 متر مربع است و محصول تولیدی ، درکوره بلند برای تولید چدن مذاب و در نهایت فولاد خام مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته براتی، درباره مزیت های تولید این ماده اظهار داشت: از مزایای استفاده این ماده اینست که مصرف آگلومره نسبت به مصرف مستقیم سنگ آهن به دلیل یکنواختی آنالیز شیمیایی و احیاء پذیری بهتر، افزایش راندمان کوره بلند به میزان 25 تا 30 درصد را در پی دارد و علاوه بر آن مصرف کک را تا میزان 20 درصد کاهش می دهد .

کد مطلب 1198466

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