احداث بوستان 180 هکتاری استانها در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در چهارمین شب از برگزاری مراسم هفته فرهنگی آذربایجان شرقی ابراز خرسندی از میزبانی غیورمردان آذربایجان در تهران گفت: بدون شک آذربایجانیها در طول تاریخ در اکثر موضوعات اولین ها هستند، همانطور که ما در دوران دفاع مقدس نیز ایثار و جان فشانی های آنان را دیدیم.

قالیباف افزود: آذربایجانی ها در همه فراز و نشیب ها و عرصه ها خوش درخشیدند و در مقاطع مختلف تاریخی، براساس پختگی و درایت توانستند ایفای نقش کنند.

وی با تأکید بر اینکه وجود قومیت های مختلف در ایران نه یک تهدید بلکه فرصت است بیان کرد: شالوده ما آنچنان محکم به هم تنیده شده است که وجود این قومیتها یک فرصت محسوب می شود. اسلام، فرهنگ تشیع و فرهنگ ایرانی همان شالوده های اساسی هستند که ما را در کنار یکدیگر قرار داده است.

شهردار پایتخت افزود: تهران یک ایران کوچک است به طوریکه در محلات ما شهرستانها نیز هویت پیدا کرده اند و ما باید قدر این فرصت را بدانیم.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده بتوانیم این برنامه ها را در مکانهای بزرگتر و با فرصتهای بیشتر اجرا کنیم.

قالیباف در این مراسم همچنین ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج و هفته ولایت، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامیداشت و گفت: عید غدیر عید اکبر و ولایت است.

بوستان 180 هکتاری ؛ بستری برای ترسیم نمادهای استانها

شهردار تهران با اشاره به ساخت بوستانی 180 هکتاری در جنوب شهر گفت : این بوستان که در منطقه 19 احداث می شود قرار است به گونه ای تقسیم بندی شود که هر قسمتی از آن به یکی از استانهای کشور اختصاص یابد.

دکتر قالیباف ادامه داد: ما بستر این بوستان را برای ارائه تولیدات فرهنگی، صنعت توریسم و زبان مردم هر یک از استانها به طور دائم فراهم و از این راه ارتباط تنگاتنگی بین قومیت ها برقرار می کنیم.

وی بر تسریع ساخت این بوستان تأکید کرد و در خصوص همکاری برای ساخت آن قول مساعد داد.

به گفته قالیباف همه استانها نیز در ساخت این بوستان کمک خواهند کرد تا این پارک شکل واقعی به خود گرفته و بنا بر نظرهای استانها ساخته شود.