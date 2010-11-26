فراخوان اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در آذر 1389

به گزارش خبرگزاری مهر، مشمولان دیپلم و زیر دیپلم متولدین سال‌های 1355 تا پایان سال 1370 که برگه اعزام به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ 18و 19 آذر ماه 1389 دریافت کرده‌اند برای اعزام به خدمت به مکان‌های ذیل مراجعه کنند.

در تهران( مشمولان ساکن تهران بزرگ)

تمام مشمولان دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 18 آذر سال 1389 قید شده، در ساعت 6 صبح روز شنبه مورخ 20 آذر سال‌جاری و تمام مشمولان زیر دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 19 آذر سال 1389 قید شده است، در ساعت 6 صبح روز یک‌شنبه مورخ 21 آذر به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ واقع در میدان سپاه مراجعه کرده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

در استانها ( مشمولان ساکن شهرستانها)

تمام مشمولان دیپلم غائب و غیر غائب که زمان اعزام آنها در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 18آذرسال 1389 قید شده است، در ساعت 7 صبح روز ‌شنبه مورخ 20 آذر و تمام مشمولان زیر دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 19 آذر سال 1389 قید شده است، در ساعت 7صبح روز یک‌شنبه مورخ 21 آذر به معاونت وظیفه عمومی استان مربوطه (مرکز استان) مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

سازمان وظیفه عمومی در این اطلاعیه از مشمولان خواست به هنگام مراجعه به رده‌های وظیفه عمومی، تمام اوراق مربوط به اعزام شامل برگ اعزام به خدمت،‌ برگ واکسیناسیون،‌ برگ اعلام محل مراجعه و سایر مدارک مورد نیاز از جمله شناسنامه، کارت ملی و ... را به همراه داشته باشند.