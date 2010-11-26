مالزی به قطب جهانی در زمینه بهره برداری از نفت و گاز تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مطبوعات مالزی در روز جمعه ، "نجیب رزاق" افزود: اخیرا در منطقه آسیا - اقیانوسیه تمایل زیادی به توسعه بهره برداری از منابع زیردریایی نفت و گاز وجود داشته و مالزی از گذشته در خط مقدم توسعه منطقه قرار داشته است.

به گفته وی، مالزی در سالهای گذشته توانسته است از تامین کننده نفت خام به ارایه کننده تولیدات و خدمات با ارزش افزوده در بازار داخلی و منطقه آسیا- اقیانوسیه تبدیل شود.

نخست وزیر مالزی افزود: موفقیت کشور کوچکی مانند مالزی توسط متخصصان داخلی در کنار بازیگران بین المللی صنعت نفت و گاز برای ما مایه افتخار است.

بر اساس این گزارش، صنایع نفت و گاز مالزی در سال گذشته با مبلغ 17 میلیارد رینگیت گردش مالی نقش قابل توجهی را در شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کرده است.