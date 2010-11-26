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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

نخست وزیر مالزی:

مالزی به قطب جهانی در زمینه بهره برداری از نفت و گاز تبدیل می شود

مالزی به قطب جهانی در زمینه بهره برداری از نفت و گاز تبدیل می شود

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی گفت که مالزی به زودی به یکی از چهار قطب جهانی در زمینه بهره برداری از منابع زیر دریایی نفت و گاز در کنار آمریکا، برزیل و اروپا تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مطبوعات مالزی در روز جمعه ، "نجیب رزاق" افزود: اخیرا در منطقه آسیا - اقیانوسیه تمایل زیادی به توسعه بهره برداری از منابع زیردریایی نفت و گاز وجود داشته و مالزی از گذشته در خط مقدم توسعه منطقه قرار داشته است.

به گفته وی، مالزی در سالهای گذشته توانسته است از تامین کننده نفت خام به ارایه کننده تولیدات و خدمات با ارزش افزوده در بازار داخلی و منطقه آسیا- اقیانوسیه تبدیل شود. 

نخست وزیر مالزی افزود: موفقیت کشور کوچکی مانند مالزی توسط متخصصان داخلی در کنار بازیگران بین المللی صنعت نفت و گاز برای ما مایه افتخار است.

بر اساس این گزارش، صنایع نفت و گاز مالزی در سال گذشته با مبلغ 17 میلیارد رینگیت گردش مالی نقش قابل توجهی را در شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کرده است.

کد مطلب 1198477

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