اولین وظیفه بسیجیان افزایش فهم و دانش است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، در آئین با ‏شکوه پایداری که با حضور 5 هزار نفر از بسیجیان کاشان برگزار شد، از بسیج ‏به عنوان ظرفیتی بسیار والا و ‏بالایی نام برد که امام راحل آن را برای استحکام و استمرار بقای انقلاب اسلامی با اندیشه و قلبی ‏نورانی ‏بنیانگذاری کرد تا به پشتوانه آن ، انقلاب اسلامی، ملت و کشور از هر خطری در مصون بماند.‏



وی اظهار داشت: گرچه دوران گذشته بسیجیان پر افتخار بوده اما وظیفه و رسالت امروز بسیجان نسبت به ‏حال و آینده بسیار مهم و ‏خطیر شده است.‏



سرلشکر صفوی بر بالا بردن میزان ایمان ، دانش و دانایی محوری بسیجیان تاکید کرد و گفت: اولین وظیفه ‏فردی و جمعی بسیجیان ما ‏در زمان حاضربالا بردن میزان ایمان فهم و دانش و دانایی محوری است بدون ‏دانایی و ایمان قادر به انجام رسالت بسیج نیستیم و ‏بسیجیان بایستی با قدرت ایمان، فهم و درایت پیش بینی ‏حوادث آینده جامعه را انجام دهند و آنها را مدیریت کنند.‏



وی با تاکید بر ضرورت به روز بودن و آگاهی بسیجیان نسبت به مسائل کشور، منطقه و بین الملل اظهار ‏داشت: این مهم را ولی امر مسملین ‏جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در جمع بزرگ 110 ‏هزار نفری بسیجیان عنوان فرمودند.‏



مشاور فرمانده معظم کل قوا ، اقدام به عمل صالح ، مردم یاری و مردم داری و کمک به محرومان و ‏مستضعفان را از رسالتهای ‏دیگر بسیجان برشمرد و گفت: ‏رسالت هر بسیجی اقدام به عمل صالح است هر بسیجی در هر کاری که است وظیفه اش را به بهترین نحو ‏انجام می دهد و بسیجیان ‏ما ،در هر زمانی و در هر مکانی بهترین کار بهترین اندیشه بهترین رفتار و بهترین ‏عمل را بایستی داشته باشند.‏



وی ادامه داد: مردمداری و مردمیاری ،کمک به مستضعفان و محرومان از خصلت ها و رسالت های بسیجیان ‏است اصلا ما می ‏شناسیم بسیجی را که مردمدار نباشد مردمداری بخشی از عقل است و بالاترین مرد میاری ‏را من در سازمان بسیج سازندگی ودر ‏اردوهای هجرت می بینم.‏



سردار صفوی قابلیت انعطاف پذیری را از دیگر ویژگیهای برجسته بسیج ذکر کرد و یادآور شد: بسیجییان ‏همواره باید چند قابلیتی و ‏چند بعدی باشند و هرجا احساس خطر کردند هم در بعد نظامی ، امنیتی و هم در ‏جنگ نرم قدرت تاثیرگذاری داشته باشند.‏



وی بسیجیان را پیشتازان مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و گفت: دشمن که نتوانسته در جنگ نظامی ، ‏انقلاب اسلامی را ‏شکست دهد ، با دگرگونی اندیشه ها و افکارها سعی در تغییر ارزشها و عقاید جوانان ‏کشور اسلامی ما دارد.‏



مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا بر تولید کار و فعالیت در پایگاه های بسیج و پیشتاز بودن بسیجیان ‏درکارهای گروهی و فردی ‏تاکید و خاطر نشان کرد: بسجیان بایستی همواره آموزشهای کاربردی لازم را ‏در خصوص انواع مشاغل فرا بگیرند.‏



سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده از ظرفیت های بسیج در بخش های ‏مختلف تاکید کرد و ‏بسیجیان را به پیشتاز بودن در امور عام المنفعه فرا خواند و گفت:‏ بسیجیان بایستی در کارهای گروهی و کارهای خیر پیشتاز باشند ،‌همانگونه که امروز هم مقام معظم رهبری ‏به آن اشاره داشتند . این ‏کار خیر ممکن است در زمان ها و مکان های مختلف باشد.‏



این آیین درمحل سالن فرهنگی ورزشی شهدای بسیج کاشان و با حضور آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه و ‏امام جمعه، فرماندار و ‏جمعی از فرماندهان نظامی کاشان برگزار شد.‏