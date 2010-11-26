اولین وظیفه بسیجیان افزایش فهم و دانش است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، در آئین با شکوه پایداری که با حضور 5 هزار نفر از بسیجیان کاشان برگزار شد، از بسیج به عنوان ظرفیتی بسیار والا و بالایی نام برد که امام راحل آن را برای استحکام و استمرار بقای انقلاب اسلامی با اندیشه و قلبی نورانی بنیانگذاری کرد تا به پشتوانه آن ، انقلاب اسلامی، ملت و کشور از هر خطری در مصون بماند.
وی اظهار داشت: گرچه دوران گذشته بسیجیان پر افتخار بوده اما وظیفه و رسالت امروز بسیجان نسبت به حال و آینده بسیار مهم و خطیر شده است.
سرلشکر صفوی بر بالا بردن میزان ایمان ، دانش و دانایی محوری بسیجیان تاکید کرد و گفت: اولین وظیفه فردی و جمعی بسیجیان ما در زمان حاضربالا بردن میزان ایمان فهم و دانش و دانایی محوری است بدون دانایی و ایمان قادر به انجام رسالت بسیج نیستیم و بسیجیان بایستی با قدرت ایمان، فهم و درایت پیش بینی حوادث آینده جامعه را انجام دهند و آنها را مدیریت کنند.
وی با تاکید بر ضرورت به روز بودن و آگاهی بسیجیان نسبت به مسائل کشور، منطقه و بین الملل اظهار داشت: این مهم را ولی امر مسملین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در جمع بزرگ 110 هزار نفری بسیجیان عنوان فرمودند.
مشاور فرمانده معظم کل قوا ، اقدام به عمل صالح ، مردم یاری و مردم داری و کمک به محرومان و مستضعفان را از رسالتهای دیگر بسیجان برشمرد و گفت: رسالت هر بسیجی اقدام به عمل صالح است هر بسیجی در هر کاری که است وظیفه اش را به بهترین نحو انجام می دهد و بسیجیان ما ،در هر زمانی و در هر مکانی بهترین کار بهترین اندیشه بهترین رفتار و بهترین عمل را بایستی داشته باشند.
وی ادامه داد: مردمداری و مردمیاری ،کمک به مستضعفان و محرومان از خصلت ها و رسالت های بسیجیان است اصلا ما می شناسیم بسیجی را که مردمدار نباشد مردمداری بخشی از عقل است و بالاترین مرد میاری را من در سازمان بسیج سازندگی ودر اردوهای هجرت می بینم.
سردار صفوی قابلیت انعطاف پذیری را از دیگر ویژگیهای برجسته بسیج ذکر کرد و یادآور شد: بسیجییان همواره باید چند قابلیتی و چند بعدی باشند و هرجا احساس خطر کردند هم در بعد نظامی ، امنیتی و هم در جنگ نرم قدرت تاثیرگذاری داشته باشند.
وی بسیجیان را پیشتازان مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و گفت: دشمن که نتوانسته در جنگ نظامی ، انقلاب اسلامی را شکست دهد ، با دگرگونی اندیشه ها و افکارها سعی در تغییر ارزشها و عقاید جوانان کشور اسلامی ما دارد.
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا بر تولید کار و فعالیت در پایگاه های بسیج و پیشتاز بودن بسیجیان درکارهای گروهی و فردی تاکید و خاطر نشان کرد: بسجیان بایستی همواره آموزشهای کاربردی لازم را در خصوص انواع مشاغل فرا بگیرند.
سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده از ظرفیت های بسیج در بخش های مختلف تاکید کرد و بسیجیان را به پیشتاز بودن در امور عام المنفعه فرا خواند و گفت: بسیجیان بایستی در کارهای گروهی و کارهای خیر پیشتاز باشند ،همانگونه که امروز هم مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند . این کار خیر ممکن است در زمان ها و مکان های مختلف باشد.
این آیین درمحل سالن فرهنگی ورزشی شهدای بسیج کاشان و با حضور آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه، فرماندار و جمعی از فرماندهان نظامی کاشان برگزار شد.
دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، اولین وظیفه فردی و جمعی بسیجیان را بالا بردن میزان ایمان فهم و دانش و دانایی محوری خواند و گفت : بسیجیان بایستی با قدرت ایمان، فهم و درایت پیش بینی حوادث آینده جامعه را انجام دهند و آنها را مدیریت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، در آئین با شکوه پایداری که با حضور 5 هزار نفر از بسیجیان کاشان برگزار شد، از بسیج به عنوان ظرفیتی بسیار والا و بالایی نام برد که امام راحل آن را برای استحکام و استمرار بقای انقلاب اسلامی با اندیشه و قلبی نورانی بنیانگذاری کرد تا به پشتوانه آن ، انقلاب اسلامی، ملت و کشور از هر خطری در مصون بماند.
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