توزیع روزانه 250 میلیون لیتر سوخت زمستانی/ افزایش مصرف گازوئیل

فرید عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکمیل ذخیره سازی سوخت مایع در مخازن نیروگاهها و صنایع عمده، گفت: وزارت نفت برای زمستان سالجاری آمادگی توزیع و انتقال روزانه 250 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را دارد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه بر اساس برنامه وزارت نفت برای زمستان امسال بیش از دو میلیارد و 70 میلیون لیتر گازوئیل در مخازن نیروگاهها ذخیره سازی شده است، تصریح کرد: همچنین تاکنون بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون لیتر نفت کوره در مخازن نیروگاهها ذخیره شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حجم ذخیره سازی سوخت زمستانی در مجموع 170 میلیون لیتر افزایش یافته است.

وی از رشد هشت درصدی ذخیره سازی سوخت مایع در انبارهای شرکت ملی پالایش و پخش نفتی خبر داد و افزود: در حال حاضر هیچ گونه نگرانی برای ذخیره سازی و تامین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاهها وجود ندارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه امکان برداشت روزانه 50 میلیون لیتر گازوئیل و نفت کوره از محل ذخایر نیروگاهها وجود دارد، بیان کرد: در مجموع اگر به نیروگاهها در زمستان هیچ گونه سوختی ارسال نشود این واحدها حداقل برای یک دوره 100 روزه سوخت مایع در اختیار دارند.

افزایش 6.7 میلیون لیتری گازوئیل ایران

به گزارش مهر، عامری درباره آخرین وضعیت مصرف پنج فرآورده نفتی در هشت ماه نخست سال‌جاری، توضیح داد: در این مدت به طور متوسط روزانه 6 هزار و 960 تن گاز مایع در سطح کشور مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف این حامل انرژی حدود 8.6 درصد رشد داشته است.

وی متوسط مصرف بنزین در هشت ماه نخست سال‌جاری را حدود 63.2 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و افزود: مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه میلیون لیتر در روز کاهش داشته است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در 246 روز نخست امسال 11.6 میلیون لیتر نفت سفید در ایران مصرف شده است، تبیین کرد: مصرف نفت سفید در مقایسه با سال گذشته حدود 2 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

وی متوسط مصرف گازوئیل را 93.7 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و یادآور شد: متوسط مصرف این فرآورده نفتی در سال‌جاری حدود 6.7 میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرده است.

این مقام مسئول یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف گازوئیل ایران را به دلیل مصرف بالای این حامل انرژی در نیروگاهها به ویژه در فصل تابستان دانست و تاکید کرد: تابستان سالجاری به طور متوسط روزانه سه میلیون لیتر گازوئیل بیشتر به نیروگاهها تحویل داده شده است.

عامری در پایان با بیان اینکه مصرف نفت کوره هم در سالجاری روندی کاهشی داشته است، میانگین مصرف این فرآورده نفتی را در سالجاری 37.6 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و اظهار داشت:متوسط مصرف نفت کوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.6 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.