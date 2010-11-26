سرانه حق بیمه هر ایرانی ۴ دلار اعلام شد

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر رقم حق بیمه سرانه در کشور را معادل ۴ دلار اعلام کرد و گفت: این در حالی است که رقم حق بیمه سرانه در دنیا معادل ۳۷۰ دلار است، بنابراین شکاف عظیمی بین حق بیمه در ایران و سایر کشورها وجود دارد.

بیمه های عمر و زندگی

رئیس کل بیمه مرکزی ایران بر افزایش سرانه بیمه در کشور با توجه به تولید ناخالص داخلی تاکید و بیان کرد: در تمام دنیا معمولا سهم بیمه های عمر و زندگی از کل بیمه ها ۶۰ درصد است و ۴۰ درصد بقیه را بیمه های غیر زندگی تشکیل می دهند.

وی با اشاره به ضریب ۱.۴ درصدی نفوذ بیمه و سهم ۷ درصدی بیمه های عمر و زندگی در پرتفوی صنعت بیمه کشور ، بر افزایش سهم بیمه های عمر و زندگی تاکید و بیان کرد: در این زمینه برنامه های بلند مدت و کوتاه مدتی ترسیم شده است.

فرشباف ماهریان هدف از این برنامه ریزی ها را ایجاد یک بازار رقابتی در بخش بیمه های عمر و زندگی عنوان و تصریح کرد: در بحث کوتاه مدت انگیزه های مادی را بیشتر مد نظر قرار دادیم.

وی ادامه داد: به همین منظور در کنار خدمات سپرده های بانکی، علاوه بر اینکه بیمه نامه های عمر و زندگی پس اندازی برای بیمه گذاران تلقی می شود، سعی کرده ایم که درآمد و منفعتی هم از این محل به افراد تعلق گیرد و در کنار آن از رسیدگی های پزشکی نیز برخوردار شوند.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور کسب سود در کوتاه مدت را باعث ایجاد انگیزه برای سپرده گذاران بیمه های عمر و زندگی دانست و عنوان کرد: در برنامه بلند مدت هم به دنبال تنوع بیمه ها با اشکال ساده با برند شرکتهای بیمه هستیم.

فرشباف ماهریان با اشاره به اصلاح آئین نامه بیمه های زندگی بر اساس مطالعات و کارهای کارشناسی طی دو سال گذشته گفت: بیمه های زندگی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین بر اساس برنامه اصلاح آئین نامه ها در شورایعالی بیمه، تا پایان امسال آئین نامه بیمه های عمر و زندگی با شرایط بهتری عرضه خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر میزان پرداختی شرکتهای بیمه در قبال فوت در بیمه های عمر از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است که دلیل آن متناسب بودن مبلغ بر اساس شرایط روز است.

بیمه های اتکایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دریافت سهم ۵۰ درصدی پوشش های اتکایی از سوی بیمه مرکزی ، از برنامه ای برای کاهش این سهم خبرداد و افزود: با این برنامه ارائه بیمه های خرد با شرایط بهتر در دستور کار قرار می گیرد.

بیمه شخص ثالث

وی بر اعمال مدیریت و نظارت بیمه مرکزی بر دریافت خسارتها به ویژه در بیمه شخص ثالث تاکید و بیان کرد: رسیدگی به شکایتها در این زمینه با جدیت پیگیری می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به تدوین شرایط عمومی بیمه شخص ثالث در کشور اظهارداشت: بیمه مرکزی برای اینکه شرکتهای بیمه سرویسهای مناسب را ارائه دهند، نظارتهایی را صورت می دهد.

فرشباف ماهریان از اجرای مرحله چهارم اصلاح نظام تعرفه ای در صنعت بیمه تا پایان امسال خبرداد و گفت: برخی از رشته های بیمه بر اساس ابلاغ شورایعالی بیمه آزادسازی و اصلاح خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با خصوصی سازی شرکتهای بیمه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بیمه های خصوصی در صنعت بیمه کشور به ۵۴ درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: حدود ۲۰ درصد از سهام هر سه شرکت بیمه دانا، البرز و آسیا به سهام عدالت تعلق دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه شرکتهای بیمه مشمول واگذاری سهام عملا واگذار شده اند و وظایف حاکمیتی و دولتی در این زمینه نداریم، تصریح کرد: بخشهایی از سهام این شرکتها که واگذار نشده اند بسیار جزئی است که به مرور واگذار خواهند شد.