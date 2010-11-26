3800 کلاس درس تخریبی در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حسین اسدی پور در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و833 کلاس درس تخریبی درسطح استان لرستان وجود دارد که بازسازی آنها به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی بازسازی این کلاسهای درس را از الویتهای اداره کل نوسازی مدارس لرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: بازسازی تعداد کلاسهای درس یاد شده نیازمند اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان بیان کرد: در راستای سیاستهای آموزش و پرورش و پوشش وضعیت تحصیلی دانش آموزان احداث و توسعه فضاهای آموزشی نیز در برنامه های نوسازی مدارس استان گنجانده شده است.

اسدی پور با اشاره به تعامل دولت و مجلس در تصویب طرح مقاوم سازی و بازسازی مدارس تخریبی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور، افزود: این کار پس از تصویب توسط نمایندگان در لرستان آغاز شد.

وی گفت: طی برنامه ریزیهای انجام گرفته توسط اداره کل نوسازی مدارس لرستان تعداد پنج هزار و 452 کلاس درس به عنوان کلاسهای تخریبی استان شناسایی شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان ادامه داد: طی سالهای اخیر این اداره کل توانسته است تعداد هزار و 619 کلاس درس در قالب 572 آموزشگاه را در مناطق شهری و روستایی بازسازی کند.

اسدی پور افزود: در همین راستا در استان لرستان با استفاده از اعتبارات طرح تخریب و بازسازی مدارس کپری مناطق محروم و صعب العبور استان که شامل 264 مدرسه بودند برچیده شدند.