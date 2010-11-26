اخبار کوتاه از تبلیغات اسلامی استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدیر کتاب‌شهر ایران شعبه شهرستان بروجرد گفت: این شعبه به‌عنوان تخصصی‌ترین مجموعه عرضه‌کننده محصولات فرهنگی در این شهرستان است.

مهدی مرادی در این رابطه در گقتگو خبرنگار مهر ادامه داد: کتاب‌شهر ایران شعبه بروجرد وابسته به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد تخصصی‌ترین مجموعه عرضه‌کننده محصولات فرهنگی ـ مذهبی است که در شهرستان بروجرد در حال ارائه خدمات به همشهریان است.

وی افزود: هم اکنون این شعبه دارای 12 هزار جلد کتاب در زمینه‌های تفسیر قرآن، حدیث، فقه اسلامی، کلام شیعی، تاریخ اسلام، ادبیات و موضوعات دیگر و لوح‌‌های فشرده قرآنی، مذهبی، آموزشی و فرهنگی و همچنین محصولات فرهنگی دیگر است و توانسته نیاز فرهنگی شهرستان بروجرد را تأمین کند.

توزیع 500محصول فرهنگی دربین فعالان فرهنگی شهرستان بروجرد

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از توزیع 500محصول فرهنگی به مناسبت دهه ولایت دربین فعالان فرهنگی این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در این رابطه اظهار داشت: به منظور تغذیه فکری فعالین فرهنگی شهرستان بروجرد و به مناسبت دهه ولایت 500 قلم محصول فرهنگی شامل کتب غدیر پیمان ماندگار، خیمه، اندیشه معلم، زنگ هفتم، پیام محراب، شبستان اندیشه و موارد دیگر در بین نیروهای فعال فرهنگی توزیع شده است.

برگزاری 10 گفتمان دینی غدیر در شهرستان بروجرد

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از برگزاری 10 گفتمان دینی با موضوع غدیر به مناسبت دهه ولایت دردبیرستان های این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در این رابطه به خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد گفت: به منظور ترویج و نهادینه کردن فرهنگ غدیر با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص و واکاوی نقش غدیر در آغاز ولایت ائمه (ع ) به همت تبلیغات اسلامی و اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در دهه ولایت 10 گفتمان دینی با این موضوع برگزار شد.

وی افزود: در این گفتمان ها به حادثه غدیر، شخصیت امام علی(ع)، تفسیر آیات ولایت، روایات رسیده از معصومین (ع) و پاسخ به شبهات مطرح شده در این خصوص مواردی است که برای دانش آموزان دبیرستان های هدف تشریح می شود.