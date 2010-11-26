به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، اوایل سال جاری اداره امنیت حمل و نقل اقدام به راه اندازی سیتم اسکن تمام بدن کرد و اسکنرهایی را در فرودگاه ها نصب کرد که بتواند بدن تمام مسافران را اسکن کند، اقدامی که تصویری عریان از بدن مسافران را روی مونیتورهای مأموران امنیت منعکس می کرد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی طی بیانیه ای اعلام کرد: در ماه فوریه این شورا با حمایت از بیانیه گروهی از علمای برجسته اظهار داشت که این اسکنرهای تمام بدن نقض حقوق دینی و حریم شخصی افراد است.

در ماه اکتبر گذشته، اداره امنیت حمل و نقل آمریکا استانداردهای روش تفتیشی خود را اصلاح کرد به ویژه برای افرادی که منتقد اسکنرهای تمام بدن بودند تا تفتیش بدنی مسافران به دقت از سوی مقامات اداره امنیت حمل و نقل انجام شود.

این شورا به عنوان بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان آمریکا گفت: مسافرانی که با رویه جدید تفتیشهای بدنی رو به رو شده‌اند اظهار داشتند که این روش تحقیر آمیز و تجاوزکارانه است. در پرتو افزایش نگرانی ها درباره تجاوزکارانه بودن استاندارداهای جدید و تفتیش بدنی و افزایش سفرهای هوایی چندین راهکار برای مسلمانان صادر شده است.

این شورا افزوده است: افرادی که نمی خواهند از اسکنرهای تمام بدن فرودگاه ها عبور کنند، اما بهرحال با استانداردهای تفتیش بدنی رو به رو می شوند. شما این حق را دارید که در خواست کنید به طور خصوصی مورد تفتیش بدنی قرار بگیرد و می توانید درخواست کنید فردی شما را همراهی کند. این حق شما است که توسط افسر هم جنس خود مورد تفتیش بدنی قرار بگیرد.

در بیانیه این شورا که راهکارهایی را به مسلمانان آمریکایی برای سفرهای هوایی ارائه داه آمده است: اگر روسری پوشیده اید ممکن است شما را به بخش اسکنهای ثانویه انتقال دهند، در این صورت از افسر مربوطه علت را جویا شوید. اگر افسر نیز علت را روسری شما دانست پیش از بررسی های ثانویه درخواست کنید که افسر همجنس شما این بررسی ها را انجام دهد. در این میان اگر با هر مسئله ای رو به رو شدید درخواست کنید که با یک افسر ارشد صحبت کنید.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادی‌های مدنی مسلمانان آمریکا است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را ارتقاء داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادی‌های مدنی حمایت کرده، مسلمانان آمریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی تشکیل دهد که ترویج‌کننده عدالت و درک دوجانبه باشند.