به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران در جمع نماز گزاران تهرانی به مناسبت روز عید غدیر درباره ویژگی های این روز بزرگ وامامت و ولایت به ایراد سخن پرداخت.

وی با تاکید بر توجه به ولایت ابراز امیدواری کرد به عنایت حق تعالی مقام معظم رهبری پرچم حکومت اسلامی را به دست امام عصر بسپارند .

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به فداکاری ها و تلاش های نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و یادآور شد: نیروی دریایی همواره در راه خدمت به کشور فداکاری هایی داشته و ایثار کرده اند که امیدوارم خداوند این نیروی عظیم و عزیز را بیش از پیش یاری بفرماید و این نیرو سربازان و نیروی دریایی امام زمان باشند.

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به پشت سر گذاشتن هفته بسیج به خدمات و ایثارگری بسیجیان اشاره کرد و گفت: بسیج در لغت به معنای مهیا و آماده و ساخته شده است و این واژه بسیار ارزشمند است.

آیت الله امامی کاشانی گفت: بسیج یعنی اقتدا و اقتدا یعنی پا را در جایی که باید گذاشت، نهاد. بسیج بسیار فداکار و با ارزش است و امید است خداوند خیر و برکت و رحمتش را بر بسیج ببارد.

وی افزود: ما در شرایط قرار گرفته ایم که دشمن ما را احاطه کرده است. آنچه بسیار اهمیت دارد در شرایط فعلی وحدت کلمه است. ما نیازمند وحدت در کشور و همچنین نیازمند به ارشادات رهبر معظم انقلاب هستیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توطئه های دشمن نسبت به جمهوری اسلامی ایران گفت: اقدامات دشمنان در عراق، لبنان، فلسطین و بلاهایی که بر سر ما در مسئله هسته ای آورده اند ، نشان از خصومت آنان دارد و ما امروز بیش از گذشته به صمیمت و وحدت کلمه نیازمندیم . دولت ، مجلس و دستگاه قضایی باید خود را با عزت نشان دهند.

سخنران خطبه های نماز جمعه تهران تاکید کرد: مسئله هدفمند کردن یارانه ها را در پیش رو داریم . ملت باید به توصیه های دولت و درخواست های دولت درباره صرفه جویی انرژی عمل کند، همه اینها می تواند گوشه هایی از بسیج باشد گوشه هایی از ایثار و فداکاری و عظمت اسلام باشد.