یک انبار احتکار کالا در لرستان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت اله بیرانوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در این انبار موادغذایی 275 کیسه 50 کیلوگرمی برنج، 200 کیسه 45 کیلوگرمی قند، 25 کارتن پودر شوینده، 10 کارتن مایع ظرفشویی، 28 کارت چای و دو هزار و 420 قوطی روغن که به صورت غیرقانونی احتکار شده بود، کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه انبارداران و عرضه کنندگان کالاهای مصرفی و موادغذایی می بایست موجودی انبارهای خود را به سازمان بازرگانی اعلام کنند، اظهار داشت: برهمین اساس عدم اقدام در خصوص اعلام موجودی انبارهای کالا و موادغذایی تخلف محسوب شده و با افراد خاطی بر اساس قانون به طور جدی برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: طرح شناسایی انبارهای احتکار موادغذایی در راستای اجرای طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها در سطح استان لرستان آغاز شده است.

بیرانوند با بیان اینکه این طرح با هدف تامین اقلام و کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم اجرا می شود، یادآور شد: احتکار موادغذایی به عنوان یک نوع تخلف از سوی انبارداران محسوب می شود.

وی ادامه داد: هرگونه تخلف در این زمینه منجر به تشکیل پرونده و معرفی صاحبان انبارها به سازمان تعزیرات حکومتی می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان افزود: تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان لرستان همچنان آماده دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردم در خصوص تخلفات صنفی و گزارش احتکار و یا عرضه غیرقانونی کالا و خدمات است.