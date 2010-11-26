مراسم شکرگزاری پایان موسم حج برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، این مراسم به مناسبت پایان عملیات حج تمتع و برگزاری موفق مراحل و برنامه های مختلف این رویداد عظیم در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی در این مراسم تحلیل و ارزیابی خود را از چگونگی برگزاری موسم حج تمتع سال جاری بیان کرد.
وی عنایت خاص خداوند متعال، همدلی دست اندرکاران حج در بخش اجرایی و ستاد و نیز همکاری نزدیک سازمان حج و زیارت با بعثه مقام معظم رهبری و نیز برنامه ریزی در همه حوزه ها را از دلایل برگزاری موفق حج ایراهیمی امسال دانست.
مسئولان و دست اندرکاران برگزاری موسم حج تمتع سال 1389 برای زائران ایرانی مراسم شکرگزاری برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، این مراسم به مناسبت پایان عملیات حج تمتع و برگزاری موفق مراحل و برنامه های مختلف این رویداد عظیم در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.
کد مطلب 1198507
نظر شما