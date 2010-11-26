مراسم شکرگزاری پایان موسم حج برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، این مراسم به مناسبت پایان عملیات حج تمتع و برگزاری موفق مراحل و برنامه های مختلف این رویداد عظیم در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.



حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی در این مراسم تحلیل و ارزیابی خود را از چگونگی برگزاری موسم حج تمتع سال جاری بیان کرد.



وی عنایت خاص خداوند متعال، همدلی دست اندرکاران حج در بخش اجرایی و ستاد و نیز همکاری نزدیک سازمان حج و زیارت با بعثه مقام معظم رهبری و نیز برنامه ریزی در همه حوزه ها را از دلایل برگزاری موفق حج ایراهیمی امسال دانست.

