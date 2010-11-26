مشکل تاخیر پروازهای حجاج تا 48 ساعت آینده رفع می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، در این جلسه که نماینده هما - هواپیمایی جمهوری اسلامی - نیز حضور داشت راهکارهای فوری رفع این مشکل بررسی و مقرر شد امروز نمایندگان سازمان حج و زیارت و نمایندگان خطوط هواپیمایی موضوع را بررسی و اقدامات نهایی را برای رفع مشکل انجام دهند.



علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت در این جلسه اظهار امیدواری کرد با اقدامات انجام شده در دو روز آینده مشکل برطرف و شرایط به حال عادی برگردد.



حجت الاسلام قاضی عسکر سرپرست زائران ایرانی هم ضمن موفق دانستن همه عرصه های حج امسال و تقدیر از عوامل اجرایی و ستاد، هیئت پزشکی و هواپیمایی بر ضرورت رفع سریع مشکل تاخیر پروازها تاکید کرد.



همچنین در این جلسه دکتر خردمند رئیس مرکز پزشکی مکه مکرمه گزارشی از خدمات پزشکی ارائه شده به زائران ایرانی بیان کرد.