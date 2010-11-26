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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

ویشگاهی: اگر طلا نمی‌گرفتم باید به همه چیز شک می‌کردم/ از نزول متنفرم

ویشگاهی: اگر طلا نمی‌گرفتم باید به همه چیز شک می‌کردم/ از نزول متنفرم

مرد طلایی کاراته ایران گفت: با برنامه ریزی و تمریناتی که انجام داده بودم تنها مدال طلا حقم بود و اگر به آن نمی رسیدیم باید به همه چیز شک می کردم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، جاسم ویشگاهی ظهر امروز و پس از کسب مدال طلای شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی ضمن بیان این مطلب افزود: با برنامه ریزی که داشتم تنها برای کسب مدال طلا به گوانگجو آمده بودم و به مدال دیگری فکر نمی کردم.

وی ادامه داد: از نزول و پسرفت متنفرم و به همین دلیل تمام تلاشم را کردم که به مدال طلا دست پیدا کنم. این دومین مدال طلای من در بازیهای آسیایی بود اما هدفم از گرفتن طلا در این دوره افزایش تعداد مدال های خودم نبود. صبح امروز که برای مسابقات آماده می شدم عهد کردم که بیستیمن مدال طلای کاروان ایران را به ارمغان بیاورم.

ویشگاهی خاطرنشان کردک در شرایط حساسی که کاروان ورزشی ایران در روزهای پایانی داشت دوست داشتم یک مدال طلا بگیرم تا به کشورم کمک کنم و خوشحالم که این به این مهم دست پیدا کردم.

وی در پایان گفت: این مدال طلا تنها متعلق به من نیست و تمام کسانی که برای کسب این مدال من را همراهی کردند در آن سهیم هستند.

کد مطلب 1198512

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