وحشت واشنگتن از افشاگری جدید ویکی لیکس/ بدترین شرایط برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعلام خبر انتشار هزاران سند محرمانه جدید در سایت ویکی لیکس نگرانی مقامهای آمریکایی را برانگیخته است.

"فیلیپ جی. کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به این مطلب از آمادگی واشنگتن برای مقابله با بدترین حالت ممکن در صورت انتشار اسناد جدید خبر داد. به گفته وی ممکن است اسناد جدید شامل اطلاعات زیادی از اقدامات محرمانه و اسامی اشخاص، نهادها و کشورها باشد.



همچنین "دیو لپن" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیش بینی کرد که اسناد مورد اشاره ویکی لیکس اوایل هفته آینده یا اواخر آن منتشر شود. وی با ابراز نگرانی از این مسئله، احتمال داد بخش اعظم این اسناد مربوط به عملیاتهای نظامی آمریکا باشد.



گفتنی است روز دوشنبه سایت اینترنتی ویکی لیکس اعلام کرد که انتشار صدها هزار سند محرمانه جنگی دیگر را در دستور کار خود دارد. این افشاگری که بزرگتر از اقدام اخیر ویکی لیکس در افشای اسناد محرمانه جنگ عراق خواهد بود، با وجود صدور حکم بازداشت موسس این سایت صورت می گیرد.