اصفهان برای تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی خاورمیانه مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان مهمترین چالش پیش روی اصفهان را قطار شهری و گذر خط شرقی - غربی مترو از زیر میدان نقش جهان دانست و گفت: نباید منتظر بمانیم تا همان مشکلاتی که خط شمالی – جنوبی برای اصفهان و آثار تاریخی آن ایجاد کرد دوباره با احداث خط شرقی – غربی برای میدان نقش جهان ایجاد شود.

رضا عبدالهی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های پیش روی شهر اصفهان، نجات تپه تاریخی اشرف است به خصوص آن بخشی که امروزه زیر خیابان مشتاق قرار گرفته است.

این استاد تاریخ دانشگاه اصفهان بیان کرد: کاوش‌ها باید در زیر خیابان مشتاق ادامه پیدا کند و حتی اگر لازم باشد یک راه کارشناسی باید یافت تا آثار تپه موجود در زیر خیابان حفظ شود.

امیدواری برای جهانی شدن اصفهان تا 20 سال آینده

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران نیز معتقد است که اصفهان به خاطر زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخی‌‌ که دارد قابلیت تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی خاورمیانه را دارد.

علیرضا قهاری افزود: این قابلیت را حتی شهری مانند دبی ندارد چون به محض این که یک بحران اقتصادی در منطقه به وجود آید شهری مانند دبی به جای اول خود برمی‌گردد.

قهاری گفت: به عقیده صاحب نظران در 20 سال آینده شهرهای جهانی رهبری اقتصادی و سیاسی جهان را بر عهده می گیرند. بنابراین اگر ما بخواهیم شهری را در ایران به عنوان شهر جهانی انتخاب کنیم شاید تنها اصفهان و مشهد به دلیل ارتباط با کشورهای همسایه این قابلیت را دارند چرا که شهرهای دیگر حتی تهران این شرایط را ندارد.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران بیان کرد: اگر از امروز برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم برای 20 سال آینده امیدوار باشیم که اصفهان به عنوان یک شهر جهانی شناخته شود.

اقدام جدی برای مرمت آثار تاریخی اصفهان نشده است

رسیدگی نکردن به میراث فرهنگی چالش دیگری است که فضل الله صلواتی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان آن را مهمترین مسئله پیش روی شهر اصفهان دانست و ادامه داد: متاسفانه اکنون به جز تعدادی از آثار تاریخی شاخص، بقیه آثار تاریخی اصفهان کمتر شناخته شده و اقدام جدی برای مرمت آنها نمی شود.

صلواتی در اینباره مثالی زد و هشدار داد: دارالضیافه، درب امام، آثار تاریخی سین، زیار و گار و مسجد صفوی لنجان در حال ویرانی هستند.

توسعه ناپایدار، بزرگترین چالش اصفهان و شهرهای دیگر

توسعه ناپایدار شهر اصفهان نیز از نگاه رئیس انجمن مهندسان معمار و شهرساز اصفهان بزرگترین چالشی است که نه تنها گریبان اصفهان را گرفته بلکه شهرهای دیگر نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

محمود درویش با اعلام اینکه این موضوع برای اصفهان به طور خاص بسیار اهمیت دارد افزود: شهر مانند یک موجود زنده است و هر موجود زنده‌ای حد رشد مشخصی دارد. پس باید بدانیم حد و حدود اصفهان برای زندگی چه اندازه است.

درویش گفت: شهر اصفهان به دلیل مهاجرت‌های بی رویه و ناخواسته با مسائل پیچیده ای مواجه شده است. بنابراین توزیع منابع مالی و رفاه شهری باید در مقیاس مملکتی یا حداقل در سطح استانی عملی شود.

وی در ادامه به بافت تاریخی اصفهان اشاره کرد و گفت: بافت تاریخی اصفهان اکنون خالی از سکنه شده و متاسفانه آن را بافت فرسوده می پنداریم. بنابراین در یک نگاه کلی مساله توسعه اصفهان و تغییر جهتی که باید شهر داشته باشد به نظر من بزرگترین چالش است.

درویش تصریح کرد: افتخار اصفهان به ارزش‌های تاریخی- فرهنگی و نوابغی است که در این سرزمین پرورش یافته اند بنابراین باید برای حفظ این ارزش‌ها راه مناسبی اتخاذ کنیم نه آنچه اکنون شاهد هستیم.

شکل گیری فضاهای شهری "من درآوردی" در اصفهان

مرتضی بخردی، نیز از کارشناسان ارشد معماری داخلی و مرمت آثار تاریخی بزرگترین چالش شهر تاریخی اصفهان را بی‌توجهی به هویت تاریخی این شهر دانست و عنوان کرد: این بی هویتی پدیده‌های نامشروع به وجود می‌آورد که خود به تنهایی برای اصفهان چالش مهمی هستند که با اهمیت ترین نمونه‌های آن را در مسائل شهرسازی که نهایت بی‌توجهی به بافت تاریخی را شامل می شود می توان دید.

بخردی گفت: متاسفانه فضاهای شهری "من درآوردی" که نه شرقی و نه غربی است در شهر تاریخی اصفهان شکل می‌گیرد و هویت آن را مخدوش می‌کند.

پرویز دبیری، به عنوان یک فعال فرهنگی نیز اظهار کرد: کاهش گردشگر طی سال‌های اخیر، زیان فراوانی به شهر اصفهان وارد کرده است ولی برای حل این مشکل باید جهانیان را با شهر هنر اصفهان و هنرمندان آن بیشتر آشنا کرد و زمینه لازم را برای ورود گردشگران به کشور و به‌خصوص اصفهان فراهم کرد.