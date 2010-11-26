مسابقه خطبه غدیر در 374 مسجد و محله تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه هم اندیشی دبیران شورایاری محلات منطقه 8 که با حضور رئیس شورای شهر تهران برگزار شد، افزود: مسابقه خطبه غدیر به عنوان یک حرکت فرهنگی خودجوش که از منطقه 8 آغاز شده است می تواند یک الگویی برای سایر مناطق باشد.

وی با اشاره به اهمیت جشنهای عید غدیر که با هدف بسط و گسترش و تعمیق و تقویت مبانی والای فرهنگ اسلامی برگزار می شود، افزود: برپایی چنین برنامه هایی موجب ارتقای سطح نشاط اجتماعی شهروندان شده و پاسداشت عید سعید غدیر و هفته ولایت را در پی دارد.

مسجدجامعی با تاکید بر مشارکت شهروندان در برپایی اعیاد خجسته مذهبی و ایجاد شور و نشاط در شهروندان، گفت: امسال مسابقه خطبه غدیر با مشارکت شورایاران در 374 محله تهران برگزار شد.

عضو شورای شهر تهران در خصوص اهمیت عید غدیرخم به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند "روز غدیر اهمیت بسیاری دارد، در روایات ما وارد شده که عظمت این روز، حتی از روز عید فطر و روز عید قربان هم بیشتر است."

مسجدجامعی ادامه داد: برگزاری چنین جشنها و برنامه های فرهنگی می تواند موجب شهروندان را بیش از پیش با مسائل و مباحث دینی و عقیدتی آشنا سازد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بر نقش شورایاران در بسط و گسترش فعالیتهای مدیریت شهری در سطح نواحی و محلات تاکید کرد و افزود: قطعا نقش شورایاریها به عنوان پل ارتباطی شهروندان و مدیریت شهری، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در انتقال برنامه های مدیریت شهری دارد.