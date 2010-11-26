700 فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی گفت: این همایش با حضور 300 نفر از مهمانان داخلی و خارجی روزهای 10 تا 12 آذرماه در جزیره کیش برگزار می گردد.

دبیر همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و صنعت گردشگری، افزود: در این همایش، نمایشگاه جانبی فرصت ها و توانمندیهای مناطق آزد و ویژه اقتصادی و صنعت گردشگری کشور در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: دلیل انتخاب تاریخ برگزاری این همایش به لحاظ تقارن و اتصال آن به اجلاس وزرای گردشگری کشورهای اسلامی در روزهای هفتم تا نهم آذرماه تعیین گردیده است تا از حضور وزرای گردشگری کشورهای اسلامی O.I.C در این همایش نیز بهره گیری شود.

فاضلی اظهار داشت: ارائه بسته های سرمایه گذاری در قالب پاسخگویی به سئوالات سرمایه گذاران حرفه ای جهت سهولت در بررسی و انتخاب فرصت های مناسب نیز از اهداف مهم این همایش خواهد بود.

وی به تدارک فضاهای مناسب برای بحث و گفتگو میان صاحبان فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مدعو برای اولین بار در بورس فرصت های سرمایه گذاری و استمرار این حرکت در فضای مجازی تاکید کرد.

اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صنعت گردشگری کشور با مشارکت مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روزهای 10 تا 12 آذرماه در کیش برگزار خواهد شد.