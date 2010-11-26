جایگاه غدیر باید بدرستی به جامعه معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری با تبریک عید غدیر به نمازگزاران افزود: جشنهای قربان و غدیر امسال در جای جای ایران اسلامی، با شکوه برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: مراسمات غدیر باید مانند سایر مراسمات مذهبی نظیر محرم و صفر فراگیر و در بین مردم نهادینه شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه غدیر باید در جامعه معرفی شود، تصریح کرد: ارزشهای غدیر باید برای نسل جوان امروز بازگو شود.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه جایگاه غدیر هنوز در جامعه شناسانده نشده است، یادآور شد: مازندران علوی تبار با این منش، پیشتاز حکومت شیعی در جهان اسلام بوده است.

وی با اعلام اینکه عدالت در جامعه اسلامی با تمسک به فرهنگ غدیری متجلی خواهد شد افزود: ولایت پذیری جامعه اسلامی باید بر اساس عدالت اجتماعی محق شود.

وی با اشاره به هفته بسیج و تبریک این هفته به سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: بسیج متعلق به همه آحاد جامعه بوده و بسیجیان با تاسی از مکتب ناب بسیجی، بر تمامی توطئه ها و ترفندها فائق می آیند.

طبرسی با بیان اینکه حضور فعالان بسیجیان در تمامی صحنه های پس از انقلاب و عصر حاضر، توطئه ها و فتنه های دشمنان را نقش برآب کرده است، افزود: انقلابی که در آن فرهنگ بسیجی ساری و جاری باشد، هرگز شکست نخواهد خورد.

وی با اشاره به در پیش بودن سفر هیئت دولت به مازندران و سالگرد مرحوم کردان، وزیر فقید کشور و فرزند مازندران، از مردم خواست تا در استقبال از رئیس جمهوری ایران در سفر به مازندران حضور پرشور و معناداری داشته باشند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انجام موفقیت آمیز رزمایش سراسری مدافعان آسمان ولایت گفت: توان دفاعی قوای مسلح ایران اسلامی با انجام این رزمایش برای جهانیان و ابرقدرتها نمایان شده است.