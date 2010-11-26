بسیج موهبت الهی برای مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر اظهار داشت: باید در تمامی عرصه‌های توسعه و پیشرفت با نگاه بسیجی کار کرده و به نتیجه برسیم.

وی افزود: حاکمیت، رویه و روحیه بسیجی در تمامی ابعاد با بنیان دانش و کارشناسی و برادری موجب شده که ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها چه دفاع مقدس نظامی و چه دفاع مقدس فرهنگی سربلند و پیروز باشد.

صفایی بوشهری گفت: رسیدن به خودکفایی علمی به ویژه علوم استراتژیک، حضور جدی در جنبش نرم افزاری تاسیس کرسی‌های نظریه پردازی، تولید علم و مرجعیت علمی نیاز به بسیج و جهاد علمی دارد.

وی با اشاره به برگزاری هشتمین همایش پیرغلامان حسینی در بوشهر تصریح کرد: در این همایش علاوه بر تجلیل از پیرغلامان حسینی باید از آموزه‌های سیره حسینی در همه عرصه‌ها به ویژه مدح آیینی استفاده کرده و این همایش مدرسه حسینی برای ارتقا فرهنگ حسینی باشد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به روز نیروی دریایی گفت: تجهیزات مدرن، کارآمدی در فضای عملیاتی در مسیر رشد و توسعه و موفقیت نیروی دریایی ارتش چنان است که می‌رود از قوی‌‌ترین نیروی دریایی جهان شود.

وی اظهار داشت: ایمان، توکل به خدا، روح ولایتمداری و رشادت آنان در کنار دانش نظامی و تجهیزات مدرن دریایی این نوید را به ما می‌دهد که نیروی دریایی در جهان به قویترین نیروی دریایی تبدیل شود.