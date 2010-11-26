به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی که امروز جمعه به تهران بازگشت در تماس تلفنی گزارشی از عملکرد کاروان ورزش ایران در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را به دکتر محمود احمدی نژاد ارائه کرد.

در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی پیشنهاد داد مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران بازیهای آسیایی روز پنجشنبه هفته پیش رو برگزار شود.

با قطعی شدن برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران قرار است مکان برگزاری این مراسم متعاقبا اعلام شود. براساس اعلام سازمان تربیت بدنی ورزشکاران طلایی 150 سکه ، ورزشکاران نقره ای 100 و برنزی ها 70 سکه بهار آزادی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.