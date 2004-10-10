مراسم اختتاميه رقابتهاي فوتبال محلات مشهد برگزارشد

به گزارش خبرگزاري" مهر" غلامرضا بصيري پور نائب رييس شوراي اسلامي شهرمشهد درمراسم اختتاميه " جام شهرآرا" درمجموعه ورزشي حميدي مشهد گفت: تحت هرعنواني خدمت كنيم برنامه ها وسياستهاي ما درراستاي اهداف نظام اسلامي است. جوانان ازفرصتهاي بسيارخوب پيش آمده درنظام اسلامي كه درآن فضاهاي ورزشي به اندازه كافي درحال احداث است وتيمهاي ورزشي تقويت مي شوند، استفاده كرده وقله هاي موفقيت را فتح كنند.

رييس شوراي عالي استان خراسان با بيان اين مطلب كه سلامت جامعه بااهتمام به امرورزش تامين خواهد شد، ازتمامي ورزشكاران خواست تا ترسيم كننده مطلوب نظام اسلامي درميادين ورزشي باشند.

بصيري پوراذعان كرد: ديدارورزشكاران المپيكي وپاراالمپيكي درفضايي صميمانه با مقام معظم رهبري، نگرش پوياي نظام اسلامي به امرورزش را نشان مي دهد.

معاون فرهنگي، اجتماعي شهرداري مشهد نيزبااشاره به ياد بنيانگذاركبيرانقلاب اسلامي(ره) بعنوان مشوق اصلي پهلواني و ورزشكاران حقيقي جامعه، امنيت، نشاط وشادابي امروزرا حاصل ايثارگري شهيدان عرصه دفاع مقدس دانست.

سيد جلال فياضي با ابرازخشنودي از استقبال جوانان ازمسابقات محله هاي مشهد گفت: تعداد 118 تيم دررده هاي سني مختلف دراين مسابقات شركت كردند كه درمجموع 575 مسابقه برگزارشد. خوشبختانه اين رقابتها ازنظررعايت نظم واصول اخلاقي ازسطح بسياربالايي برخورداربود كه اين نشانگرفرهنگ بالا واعتقادات خوب جوانان شركت كننده داشت.

وي ادامه داد: حدود30 هزارنفرشامل بازيكن، مربي، سرپرست وتماشاچي درگيري اين مسابقات درمحله هاي مختلف مشهد بودند وبه نوعي اوقات فراغت خودشان را درفضاي سالم ورزشي سپري كردند.

مشاورعالي شهردارمشهد ابرازاميدواري كرد: اميدواريم با تداوم اين گونه برنامه ها درمحله هاي مشهد درسالهاي آينده برنامه هاي بهتري ويژه مناطق مختلف مشهد داشته باشيم.

وي تصريح كرد: درحال حاضر دراغلب مناطق شهرمشهد زمينهايي را براي ورزش درنظرگرفتيم كه با اختصاص برخي امكانات ورزشي زمينه شناسايي ورشد استعدادها وبهينه سازي اوقات فراغت درطول سال فراهم شود.

حسن نوري مديرورزش وتفريحات سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري مشهد ازتيمهاي صبا، اميد خراسان واتحاد خراسان به عنوان تيمهاي اول تا سوم رده نوجوانان ياد كرد. مدائن، ثامن واميد كارگران دررده جوانان وتيمهاي ثامن الائمه، حنين ومدائن درگروه سني اميد، حائزعناوين اول تا سوم اين رقابتها شدند.

وي با اعلام خبرصعود سه تيم برتررده هاي نوجوانان وجوانان ودوتيم نخست مقطع اميد به رقابتهاي دسته دوم باشگاههاي مشهد ازهمكاري هيات فوتبال خراسان تقديركرد با حضورتني چند ازاعضاي شوراي اسلامي شهرمشهد، بازيكنان، مربيان ومديران تيمهاي شركت كننده وهمچنين مديركل سازمان تربيت بدني خراسان ورييس هيات فوتبال استان دايربود، ازسوي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد، جوايزي به تيمهاي اول تا ششم هررده سني اعطا شد.