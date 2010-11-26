فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها بر اساس نیاز کشور انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری ظهر جمعه در حاشیه همایش نقش اساتید در اسلامی کردن دانشگاه ها در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: از سال گذشته در دولت تاکید زیادی بر هدفمندی پژوهش شده است وبراین اساس اصلاحاتی انجام شده و قرار شد پژوهش های دکتری و پژوهشگاه های دانشگاه ها در راستای نیازها مصوب شورای عالی انجام شود تا پژوهش در راستای نیازهای کشور انجام شود.

وی افزود: از دستگاه های اجرایی نیازهای پژوهشی اخذ شد و برای دانشگاه ها ارسال کردیم که 710 میلیون ریال پیش پرداخت این پروژه های دستگاه ها به دانشگاه صنعتی بابل پرداخت شده و تا پایان سال اگر فعالیتها به نحو خوبی انجام شود این رقم به سه برابر افزایش خواهد یافت.

مهدی نژاد گفت: امیدواریم پارک علم و فناوری نیز با سفر سوم هیئت دولت در مازندران افتتاح شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در دانشگاه علوم کشاورزی ساری گیاهان دارویی جزو اولویت های پژوهشی کشور است و به همین منظور 500 میلیون ریال از وزارت علوم به این دانشگاه اختصاص داده شد.

مهدی نژاد گفت: سلامت و امنیت غذایی نیز جزو اولویت بعدی فعالیت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ساری قرار گرفته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در بخش فنی و مهندسی برروی پروژه های پیل سوختی، تکنولوژی موتورهای دیسل و پرنده های بدون سرنشین در حال فعالیت است.

وی افزود: در حال حاضردر یک لیستی هزار عنوان طرح برای پژوهشهای دوره دکتری در کشور اعلام کردیم و علاوه بر قرار دادهای پژوهشی دانشگاه ها با دستگاه های مختلف، تاکنون 400 قرار داد پژوهشی بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی منعقد شده است.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم یادآور شد: در چند روز اخیر پنج دانشگاه معتبر کشور به مبلغ 70 میلیارد ریال نیز با نیروی انتظامی در حوزه فناوری اطلاعات قرارداد پژوهشی منعقد کردند.

وی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه های علمی در دانشگاه ها را به صورت شبکه یکی از برنامه های معاونت پژوهشی وزارت علوم است تا براین اساس همه دانشگاه ها بتوانند از آزمایشگاه ها یکدیگر استفاده کنند.

مهدی نژاد، به هفته پژوهش امسال اشاره کرد و بیان داشت: هفته پژوهش امسال همانند سال گذشته اما با تفاوت کیفی برگزار خواهد شد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: سعی شده با بررسی های دقیق تر به معرفی پژوهشگر برتر، انجمن برتر، نشریه برتر، نمایشگاه برتر که به صورت متمرکز و با حضور دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تهران برگزار خواهد شد، اقدام کنیم.