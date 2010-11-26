مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به زنجان بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به انجام دور سوم سفرهای استان هیئت دولت به زنجان افزود: مصوبات سومین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان به هیچ وجه قابل قیاس با دو سفر قبلی نیست.



وی با بیان اینکه در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به این استان شاهد مصوبات خوبی بودیم، افزود: رئیس جمهور و هیئت دولت در دور سوم سفرهای خود نگاه ویژه‌ای به استان زنجان داشته‌اند.



نماینده ولی فقیه در زنجان با تأکید بر اینکه مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت، استان زنجان را در مسیر تحول و توسعه قرار داده است، افزود: خوشبختانه در حال حاضر شاهد همدلی و وحدت همه مسئولان استان هستیم که همین امر موجب می‌شود تا تحولی شگرف در همه زمینه‌ها در استان شکل بگیرد.



حجت الاسلام واعظی با تقدیر از استقبال بی‌نظیر مردم استان زنجان از رئیس جمهور و هیئت دولت در دور سوم سفرهای استانی، گفت: با توجه به مصوبات دور سوم سفر و همدلی که در بین مسئولان استان وجود دارد، بدون شک استان زنجان تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله چندانی ندارد.



وی در ادامه با تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با تشکیل بسیج مستضعفین، روحی تازه در کالبد جامعه اسلامی دمید.

حجت‌الاسلام واعظی با تاکید بر اینکه بسیج بزرگترین پیرو و حامی رهبری و ولایت است، افزود: در عزت و بزرگی بسیج همین کافی است که معمار و سازنده آن بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) بوده و از تمامی صفات شایسته و خوب خود به این نهاد مردمی بخشیده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ و تفکر بسیجی ثمرات و برکات زیادی را به همراه داشته و یکی از محوری ترین این مولفه ها، اقتدار و امنیت پایدار جامعه است، افزود: دشمنان ایران اسلامی از تفکر بسیجی، فرهنگ شهادت و روحیه شهادت طلبی هراس دارند و به همین دلیل به شیوه ها و راه های در راستای مقابله با این تفکر هستند.