حادثه پنجم آذرماه در تاریخ گرگان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: مردم مومن و خداجوی منطقه در روز پنجم آذر در راهپیمایی که از آن منع شده بودند، شهدای زیادی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند.

وی بر لزوم پاسداشت این روز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منطقه تاکید کرد.

وی با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج یادآور شد: بسیج باید برای پاسداشت از انقلاب در همه شرایط آماده باشد و همیشه وارد عرصه شود.

امام جمعه گرگان افزود: این نهاد که به ابتکار حضرت امام راحل تاسیس شد باید در همه شرایط وجود داشته باشد و باید در هر عرصه ای که انقلاب نیاز دارد، پای کار باشد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به جنگ تحمیلی گفت: اگر بسیج و حمایت نیروهای مردمی نبود، نیروهای مسلح نمی توانستند در این دفاع مقدس دوام آورند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی در میدان جنگل نرم قرار دارد که بسیار خطرناک است.

وی به شبکه های مختلف ماهواره ای اشاره و اضافه کرد: این شبکه ها ضد دین و بنیاد همه چیز بویژه خانواده را برهم می زند.