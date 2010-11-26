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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

آیت الله نورمفیدی:

حادثه پنجم آذرماه در تاریخ گرگان ثبت شد

حادثه پنجم آذرماه در تاریخ گرگان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمانیده ولی فقیه در گلستان با اشاره به حادثه روز پنجم آذر ماه سال 1357 گفت: این حادثه و روز تاریخی در تاریخ گرگان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: مردم مومن و خداجوی منطقه در روز پنجم آذر در راهپیمایی که از آن منع شده بودند، شهدای زیادی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند.

وی بر لزوم پاسداشت این روز و گرامیداشت یاد  و خاطره شهدای منطقه تاکید کرد.
 
وی با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج یادآور شد: بسیج باید برای پاسداشت از انقلاب در همه شرایط آماده باشد و همیشه وارد عرصه شود.
 
امام جمعه گرگان افزود: این  نهاد  که به ابتکار حضرت امام راحل تاسیس شد باید در همه شرایط وجود داشته باشد و باید در هر عرصه ای که انقلاب نیاز دارد، پای کار باشد.
 
آیت الله نورمفیدی با اشاره به جنگ تحمیلی گفت: اگر بسیج و حمایت نیروهای مردمی نبود، نیروهای مسلح نمی توانستند در این دفاع مقدس دوام آورند.
 
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی در میدان جنگل نرم قرار دارد که بسیار خطرناک است.
 
وی به شبکه های مختلف ماهواره ای اشاره و اضافه کرد: این شبکه ها ضد دین و بنیاد همه چیز بویژه خانواده را برهم می زند.
کد مطلب 1198535

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