به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با بیان اینکه بسیج در مدت فعالیت خود بسیار مطلوب ظاهر شده و اقدامات ارزشمندی را برای انقلاب اسلامی به انجام رسانده‌ است، افزود: بسیج در تمامی دوران فعالیت خود، عملکرد مطلوب و مفیدی از خود بر جای گذاشته است.

وی اظهار داشت: بسیج در مدت فعالیت خود از سال 1358 در برهه‌های زمانی مختلف و مهم دوران انقلاب اسلامی، بهترین‌ حالت‌ها را حفظ کرده و همواره عملکرد مطلوبی از خود به نمایش گذاشته است.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تاکید بر اینکه بسیج حق بزرگی بر گردن ملت مسلمان ایران دارد، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با 110 هزار نفر از بسیجیان کشور، صحبت‌های بسیار مهم و ارزشمندی را بیان داشتند که این فرمایشات باید الگوی فعالیتهای بسیج قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فرمان تشکیل بسیج یک سال پیش از وقوع جنگ تحمیلی صادر شد، اضافه کرد: فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص تشکیل بسیج یک سال پیش از وقوع جنگ صادر شد که اگر این فرمان صادر نمی‌شد، دشمن ضربات جبران ناپذیری بر پیکره ایران اسلامی وارد می‌کرد.

طباطبایی‌نژاد ادامه داد: نیروهای بسیجی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی با قدرت و از جان گذشتگی ایستادگی کردند و به دشمن اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این سرزمین را در چنگال خود نگه دارد.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج در جمهوری اسلامی ایران یک لطف الهی به حساب می‌آید، گفت: به جرات می‌توان گفت که صدور فرمان تشکیل بسیج از سوی حضرت امام(ره) یکی از الهاماتی است که از سوی خداوند به ایشان رسید.

خطیب جمعه اصفهان افزود: بدون شک بسیج در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن تاکنون، عزتها و سربلندی‌های بسیاری را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است که به هیچ عنوان نمی‌توان از بزرگی این خدمات و اقدامات، تشکر و قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه حوزه فعالیت نیروهای بسیج، تنها به حوزه نظامی خلاصه نمی‌شود، ادامه داد: بسیاری از دشمنان سعی می‌کنند حوزه فعالیت بسیج را حوزه نظامی بدانند اما باید گفت که بسیج فقط در حوزه نظامی فعال نیست.

امام جمعه اصفهان افزود: بسیج یک نیروی مردمی است که در تمامی عرصه‌ها فعالیت دارد و زمانی که به حضور این نیرو در عرصه‌ای نیاز باشد، وارد عمل می‌شود و حق خود را ادا می‌کند.

وی به روز نیروی دریایی اشاره کرد و بیان داشت: نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در سال اول جنگ رشادتهای بسیاری را از خود به نمایش گذاشتند.

طباطبایی‌نژاد تاکید کرد: هنوز از سال اول جنگ نگذشته، رژیم بعث عراق به این نتیجه رسید که از طریق دریا نمی‌تواند ایران اسلامی را مورد تجاوز قرار دهد چرا که نیروی دریایی عملکرد بسیار مطلوبی از خود به نمایش گذاشته بود.

وی همچنین به واقعه غدیرخم اشاره کرد و گفت: در اسلام موضوعی محکم‌تر و بالاتر از واقعه غدیر وجود ندارد به طوری که حتی اهل سنت نیز به این موضوع اعتراف کرده‌اند و در بسیاری از کتب و روایت‌های مذهب خود به آن اشاره داشته‌اند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با تقدیر از مردم اصفهان در برپایی جشن‌های باشکوه عید غدیرخم در سطح شهر و استان، اظهار داشت: خوشبختانه سال به سال بر شکوه و عظمت جشن‌های برگزار شده به مناسبت عید غدیرخم افزوده می‌شود که این نشانه عمق ارادت جوانان و اقشار مختلف مردم اصفهان به ولایت و مسئله غدیر است.

وی با بیان اینکه در جشن‌های برگزار شده به مناسبت عید غدیرخم نباید تنها به مداحی اکتفا کرد، افزود: باید در کنار مداحی، یک نفر از روحانیون یا صاحب‌نظران نیز به تشریح واقعه غدیر بپردازد تا به این وسیله ذهن مردم در ارتباط با این موضوع روشن‌تر شود.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: جشن‌های ما باید به سمتی پیش برود که در کنار مداحی‌ها، منبری‌ها را نیز در خود جای دهد تا عمق موضوعی که برای آن جشن می‌گیریم یا عزاداری می‌کنیم به خوبی مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه دشمن‌ به دنبال ایجاد شبهه در ذهن جوانان است، اضافه کرد: دشمن سعی دارد در مورد واقعه غدیر که مسلم‌ترین واقعه جهان اسلام است در ذهن جوانان شبهه آفرینی کند که علما و صاحب‌نظران ما باید با اتخاذ مواضع صریح، از اثرگذاری این شبهه‌افکنی‌ها بکاهند.