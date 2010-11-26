نمایشگاه جانبی نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله مرادی دبیر نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست در حاشیه مراسم افتتاحیه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری چنین جشنواره و نمایشگاهی معرفی اهمیت و ارزش حفظ محیط زیست است.



وی با بیان اینکه موسسات و شرکت‌هایی که حامیان جشنواره محیط زیست بودند در نمایشگاه جانبی این جشنواره حضور دارند افزود:اعتقاد ما بر این است باید فرصتی برای کسانی که مایل هستند در زمینه حفظ محیط زیست فعالیت و فرهنگ سازی کنند فراهم شود.



وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 15 غرفه شرکت کرده اند اظهارداشت: بیشترین شرکت کنندگان دراین نمایشگاه حامیان جشنواره رسانه و محیط زیست هستند.



مرادی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از صنایع که ارتباط مستقیم با بحث محیط زیست دارند در این نمایشگاه شرکت نکرده‌اند، گفت: به دلیل تعطیلی برخی از شرکت‌ها و مؤسسات نتوانستند تاکنون غرفه خود را آماده کنند اما قصد دارند از بعد از ظهر امروز این کار را انجام دهند.



مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه باید در زمینه محیط زیست فرهنگ‌سازی صورت گیرد، اظهار داشت: باید کسانی که عاشقانه برای حفظ محیط زیست کار می‌کنند و انگیزه بیشتری دارند حمایت بیشتری انجام شود.

مرادی همچنین در ادامه به انتخاب غرفه برتر در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: معیار ما برای انتخاب غرفه برتر شکل و ظاهرغرفه ، متریال و اطلاعاتی است که به مخاطب داده می‌شود.



دبیر نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست اظهار داشت: قصد داریم تحولاتی که در حوزه محیط زیست صورت گرفته با برگزاری این نمایشگاه به مخاطب عرضه شود زیرا ارائه اطلاعات زیست محیطی به صورت دقیق همراه با نوآوری و خلاقیت به مخاطب حائز اهمیت است.



مرادی در پایان گفت: مراسم معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست روز یکشنبه هفتم آذرماه ساعت 18 در سالن سبز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود.