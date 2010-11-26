اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حذف تیم ذوب آهن از رقابتهای جام حذفی با شکست برابر شهرداری یاسوج ضمن بیان مطلب فوق گفت: یکی از دلایلی که ما توانستیم در این سال فوتبالی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و مسابقات داخلی بازیهای یکنواختی را ارائه دهیم این بود که با برنامه ریزی منسجم از فوتبال زدگی بازیکنان جلوگیری کردیم. این موضوع مهمی برای موفقیت بود زیرا غیر از ما هیچ تیمی از ایران درگیر مسابقات مختلف نبود.

وی اضافه کرد: فوتبال زدگی برای تیمی که همیشه در حال مسابقات است یک امر طبیعی است و این فاکتور به تیم ها ضربه می زند. قطعا همین مسئله باعث می شود بازیکنان شادابی و نشاط لازم را برای ارائه فوتبال از دست بدهند اما ما سعی کردیم با برنامه ریزی زیاد و برنامه های انگیزشی انگیزه را به بازیکنان تیم برگردانیم.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه در فصل گذشته به این مسئله مهم توجهی نکرده بود اضافه کرد: ما فصل گذشته در بازیهای پایانی لیگ به راحتی امتیاز را از دست دادیم اما امسال برای جلوگیری از فوتبال زدگی و ایجاد شادابی و نشاط برنامه ریزی منسجمی داریم.

وی اضافه کرد: شاید هر کسی صحبت های امروز مرا بخواند بگوید چون آنها از جام حذفی کنار رفته اند قصد توجیه شکست خود را دارند ولی در مجموعه خودمان خصوصا کادر فنی پیش از این دیدار بارها با افراد مختلف خصوصا ابراهیم زاده و کادر فنی صحبت و مشورت کردیم حتی کادر فنی هم از ما در مورد سیاست کلی باشگاه در خصوص جام حذفی سئوال کرد. ما هم پس از جلسات و مشورت های متوالی به این نتیجه رسیدیم جام حذفی را زیاد جدی نگیریم.

دلیلی در این خصوص اضافه کرد: قطعا در هفته های آینده برای قهرمانی در لیگ رقابت تنگاتنگی با تیم های مطرح دیگر داریم ضمن اینکه با شروع لیگ قهرمانان شرایطمان نسبت به سال گذشته متفاوت تر خواهد بود. فصل قبل تیم ها روی ما زیاد حساب نمی کردند و از همین مسئله ما برای ضربه زدن به تیم های بزرگ به بهترین شکل استفاده کردیم. ولی امسال قطعا همه تیم ها برای موفقیت مقابل ما که نایب قهرمان آسیا هستیم به میدان می آیند.

وی با بیان اینکه برای حضور قدرتمندانه در این مسابقات سنگین باید همه شرایط را برای نتیجه گیرید آماده کنیم اضافه کرد: پیش از این بازی و در نشست هایی که با ابراهیم زاده و کادر فنی داشتم خودم پیشنهاد دادم در این بازی از بازیکنان امید استفاده شود اما ابراهیم زاده مقابل شهرداری از کسانی استفاده کرد که کمتر به میدان رفته باشند و آنها هم در شرایط مسابقه قرار گیرند. در مجموع این مسئله به نوعی سیاست باشگاه بود که جام حذفی را جدی نگیرد.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از بی انگیزگی و فوتبال زدگی نفرات تیم در مسابقات حساس لیگ برتر لیگ قهرمانان آسیا راهی جز فدا کردن جام حذفی نداشتیم خاطرنشان کرد: ما باید با توجه به شرایط و محدودیت هایی که در جذب بازیکن و استفاده از آنها داریم و توجه به محرومیت ها و مصدومیت ها، خود را بیشتر برای بازیهای حساس پیش رو آماده کنیم. ما اگر بخواهیم در لیگ آسیا مدعی باشیم باید همه شرایط را برای تیم فراهم می کردیم. ما نمی خواستیم فقط در جام حذفی شرکت کننده باشیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم موفقیت در جبهه های دیگر را فدای مسائل دیگر نکنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فکر نمی کنید رسیدن به آسیا از جام حذفی راحت تر از لیگ بود، گفت: مسلما ما برای اینکه بتوانیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به هدفمان برسیم در هفته های پایانی مسابقات نمی توانستیم در مسابقات مهم و پایانی جام حذفی با قدرت به میدان برویم ما منطقی ترین تصمیم را گرفتیم زیرا اگر می خواستیم در مراحل بالاتر حذف شویم بهتر این بود که امروز از مسابقات کنار برویم.

دلیلی با اشاره به اینکه اگر تیم ما شهرداری را شکست می داد باید برای دیدار با کاوه به تهران می آمد و مسافرت ها بیشتر باعث خستگی و فوتبال زدگی بازیکنان می شد خاطرنشان کرد: قطعا از هفته شانزدهم لیگ برتر همه شاهد ذوب آهن قدرتمند در لیگ خواهند بود و همان بازیهایی که این تیم در آسیا ارائه کرد برای موفقیت در لیگ به نمایش خواهد گذاشت.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در پایان گفت: هر دیدار در لیگ برای ما ارزش فینال را دارد و به همین خاطر با قدرت در نخستین دیدار مقابل نفت به میدان می رویم در این هفته دیدار پرسپولیس با سپاهان هم برگزار می شود که ما در صورت پیروزی مقابل نفت هر اتفاقی که در آن بازی رخ دهد به سود ذوب آهن خواهد بود و ما را به قهرمانی در نیم فصل نزدیک می کند.

تیم فوتبال ذوب آهن عصر پنجشنبه در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی در ورزشگاه فولادشهر برابر شهرداری یاسوج با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و از دور این رقابتها کنار رفت.